Le polemiche di chi sta bene

La cantante Elodie e il generale Vannacci provano con un certo successo a prendersi la scena mediatica di Ferragosto, la prima per giustificare ai suoi fans di aver prestato il suo notevole corpo al nuovo calendario Pirelli, il secondo per ribadire le sue note tesi sulla scarsa italianità, esteticamente parlando, delle pallavoliste di colore che hanno trascinato all'oro la nostra nazionale olimpica. Il combinato disposto - Elodie più Vannacci - con l'aggiunta di una incomprensibile querelle tra Lega e Forza Italia sul diritto di cittadinanza - ius soli o ius culturae - di cui non sentivamo la mancanza, dimostra che tutto sommato non ci possiamo lamentare di come stanno andando le cose: se si discute del nulla vuole dire che non c'è nulla di cui preoccuparsi davvero. Anche chi prova a forzare la polemica sui ritardi dei treni sta in realtà inconsapevolmente buttando acqua sul fuoco della mamma di tutte le polemiche: se i treni ritardano cade infatti la tesi ossessiva del «governo fascista» essendo notorio che durante il regime le ferrovie spaccavano il minuto. E per di più è stranoto che il mese di agosto è il più indicato per compiere gli indispensabili lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della rete essendo il traffico al minimo e soprattutto essendo quasi a zero gli spostamenti per lavoro i quali sì, se ritardati, comportano danni seri a persone e aziende, in altre parole all'economia reale. Del resto da sempre agosto è il mese, anche politicamente parlando, del liberi tutti: i big rintanati in cerca di momenti di quiete e ristoro, le seconde e terze file alla ricerca quotidiana di briciole di visibilità, che più la spari grossa e a vanvera meglio è. Ieri La Repubblica ci informava con un certo rammarico che l'unica cosa che trapela dal buen retiro pugliese di Giorgia Meloni è «il vociare di più bambini schiamazzanti a bordo piscina», e anche questo ci rincuora sul fatto che la premier evidentemente non ha motivo per non godersi in pace come tutti qualche giorno di vacanza.

Non dico di essere iper ottimisti, ma questa calda estate come abbiamo visto non offre seri spunti per alimentare pessimismo e disfattismo. Anche per questo a voi lettori gli auguri da tutti noi de Il Giornale di un sereno Ferragosto.