"Pronti a collaborare". Musk incontra Meloni e Tajani

Elon Musk ha fatto il bis. Il magnate statunitense patron di Tesla e SpaceX, in queste ore a Roma, è stato ricevuto ben due volte a palazzo Chigi nella giornata odierna. Secondo quanto si apprende, il proprietario di Twitter ha prima incontrato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, poi - in un secondo momento - è stato ricevuto dal premier italiano Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui, alcuni temi strategici in ambito di avanguardia tecnologica cari sia al governo e sia allo stesso imprenditore di origini sudafricane.

"Italia miglior Paese per investire". L'incontro Tajani-Musk

In mattinata, l'incontro istituzionale è stato con il vicepremier Tajani. "Abbiamo parlato di tante cose, di cybersicurezza, di spazio, di Twitter, di libertà dell'informazione, di politica industriale, di auto elettriche. E gli ho detto che l'Italia è il miglior Paese in Europa per investire", ha spiegato il capo della Farnesina ai cronisti. In una fotografia pubblicata dallo stesso ministro, i due appaiono seduti attorno a un tavolo. Un'altra immagine li cattura invece mentre camminano davanti a una parete con le immagini degli ex presidenti del consiglio d'Italia.

Incontro a Roma con @elonmusk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio,settori dove l'Italia dispone di manodopera e tecnologia all'avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali pic.twitter.com/EpDxQ3OltL — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 15, 2023

Musk a colloquio con Giorgia Meloni

Tra l'esponente di governo e il magnate - a quanto si apprende - si è subito instaurato un clima di cordialità. "Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali", ha fatto sapere Tajani. Il numero uno di Tesla, Twitter e SpaceX ha poi incontrato - a distanza di alcune ore - il premier Meloni. Seduto sul sedile posteriore di una Tesla bianca, Musk è stato riconosciuto da alcuni passanti che si sono avvicinati ai finestrini oscurati proprio mentre si avviava ai suoi incontri romani.

L'intervista con Nicola Porro

Tra i suoi meeting romani nella Capitale, anche quello a sorpresa con il vicedirettore de ilGiornale e conduttore tv Nicola Porro. Il giornalista ha documentato il suo incontro con Musk, avvenuto su una terrazza romana, con una foto pubblicata sui social. "Ne ho incontrate di persone ma devo dire che Elon Musk è una di quelle che colpisce. Felice di aver contribuito al suo viaggio a Roma...", ha scritto Porro, che ha intervistato in esclusiva il magnate. Il colloquio televisivo andrà verrà proposto lunedì prossimo, 19 giugno, a Quarta Repubblica su Rete4.

E pare che il milionario della Silicon Valley, della Capitale, abbia sperimentato anche proverbiale traffico. In un video pubblicato da Milano Finanza, la Tesla bianca che trasportava Elon è stata ripresa mentre era imbottigliata tra le auto e i taxi delle centralissime vie attigue a palazzo Chigi.