Quando a cucinare è l'algoritmo. L'intelligenza artificiale a tavola

La cucina italiana incontra l’intelligenza artificiale tra sostenibilità, innovazione e identità culturale.

Quando a cucinare è l'algoritmo. L'intelligenza artificiale a tavola

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha smesso di essere soltanto uno strumento per l’analisi dei dati o la guida autonoma, entrando in campi apparentemente lontani dal mondo digitale come la cucina e l’alimentazione. Oggi non si tratta più soltanto di stampanti 3D per il cibo o di app che suggeriscono ricette personalizzate: il passo successivo è un sistema globale in cui algoritmi complessi contribuiscono a ridisegnare ciò che mangiamo, come lo produciamo e perfino come lo percepiamo culturalmente. Uno dei problemi più gravi del sistema alimentare mondiale è lo spreco: secondo la FAO, oltre un terzo del cibo prodotto a livello globale non arriva mai a tavola.

L’intelligenza artificiale viene già utilizzata da catene di distribuzione e piattaforme logistiche per prevedere la domanda reale, calcolare in anticipo i rischi di eccedenza e ridistribuire gli alimenti a rischio scadenza. In Italia alcune startup e diverse catene di supermercati sperimentano algoritmi predittivi che suggeriscono prezzi dinamici per i prodotti freschi, riducendo l’invenduto e al tempo stesso favorendo i consumatori. In questo modo tecnologia e sostenibilità si intrecciano in un processo che abbatte i costi e diminuisce l’impatto ambientale. Ma l’aspetto forse più affascinante riguarda la progettazione di alimenti veri e propri.

Laboratori in Europa, Stati Uniti e Asia stanno addestrando sistemi di intelligenza artificiale su enormi banche dati di ricette, profili nutrizionali, studi sensoriali e preferenze culturali. Il risultato sono algoritmi capaci di proporre combinazioni di ingredienti inedite, finalizzate non solo al gusto ma anche all’apporto nutrizionale e alla sostenibilità. Si va dalle alternative vegetali alla carne, progettate per replicare gusto e consistenza, fino a snack funzionali che promettono benefici specifici, dalla regolazione glicemica al miglioramento dell’umore. Non è fantascienza: multinazionali come Nestlé e Unilever sperimentano già “ricette artificiali” create con modelli predittivi, mentre startup asiatiche puntano su alghe, insetti e proteine cellulari ottimizzate dall’IA per abbattere costi e impatti ambientali.

Tutto questo apre scenari geopolitici di enorme portata. Chi controllerà i brevetti degli alimenti sintetici? Quali Paesi avranno il monopolio delle banche dati alimentari e dei software di progettazione?

Il rischio concreto è che pochi colossi tecnologici e agroalimentari definiscano le diete del futuro, imponendo standard globali che potrebbero appiattire la diversità culturale e gastronomica del pianeta. Alcuni governi, come quello di Singapore, hanno già autorizzato il consumo di carne coltivata in laboratorio, mentre l’Unione Europea procede con cautela, bilanciando esigenze di sicurezza alimentare e tutela delle tradizioni. L’Italia, patria di una cucina millenaria e appena candidata all’UNESCO come patrimonio immateriale, si trova di fronte a un dilemma: difendere rigidamente l’autenticità del Made in Italy o partecipare attivamente all’innovazione, guidandola verso modelli compatibili con identità e cultura?
La domanda più delicata, infatti, non è tecnologica ma culturale. Se un algoritmo propone la carbonara perfetta bilanciando nutrienti, gusto e sostenibilità, è ancora la stessa carbonara che conosciamo? In un Paese come il nostro, dove il cibo è identità e tradizione culturale, l’idea che una macchina possa riscrivere le ricette suscita diffidenza. Ma ci sono anche questioni etiche ed economiche da affrontare.

Se una ricetta è generata da un algoritmo, chi ne è l’autore? Lo chef umano che la interpreta o la piattaforma che l’ha calcolata? E sul piano economico, l’adozione massiccia di intelligenza artificiale potrebbe mettere in difficoltà piccoli produttori e artigiani, a meno che non si creino strumenti accessibili anche alle realtà locali. Un modello virtuoso potrebbe essere l’uso di algoritmi a supporto delle filiere corte e delle eccellenze locali, aiutando a valorizzare il territorio con dati e previsioni invece che sostituirlo con prodotti artificiali. Il nostro Paese, che ha appena avviato la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale UNESCO, non può ignorare questo dibattito. Il rischio è apparire ancorati alla difesa di un passato cristallizzato, mentre altri Paesi plasmano il presente e il futuro delle abitudini alimentari globali.

L’Italia potrebbe invece diventare laboratorio di un dialogo tra tradizione e innovazione: usare l’IA per salvaguardare ricette, biodiversità, tecniche artigianali, e allo stesso tempo sviluppare alternative sostenibili. In altre parole, non subire la trasformazione ma guidarla. La rivoluzione digitale a tavola non sostituirà la convivialità, il gesto dello chef o il valore simbolico di un piatto tramandato, ma potrà ridefinire cosa consideriamo cibo, come lo produciamo e come lo consumiamo.

La sfida è

assicurarsi che questa rivoluzione non cancelli identità culturali e diversità gastronomiche, ma le arricchisca. Il futuro avrà inevitabilmente il sapore dei dati, ma il palato umano rimarrà l’ultimo giudice.

