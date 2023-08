Elon Musk fischiato durante un torneo di videogame: "Ridacci Twitter"

Elon Musk ormai sembrerebbe non avere pace. Così, tra la notizia del probabile scontro di arti marziali con Mark Zuckerberg in Italia – su cui pullulano continuamente ipotesi – e la rivoluzione di Twitter, arrivano anche i fischi dalla comunità “gamer”. È accaduto durante la finale del Valorant World Championship, tenutasi sabato scorso, 26 agosto, a Los Angeles.

I fischi della folla ad Elon Musk

Il miliardario, nel fine settimana, ha deciso di assistere all’ultima giornata del torneo con uno dei suoi figli. Tuttavia, la sua presenza a quanto pare non è stata gradita dai partecipanti all’evento. Infatti, una volta inquadrato dalle telecamere – che come spesso accade negli eventi mondani cercano di dare risalto alle presenze più note – si è scatenato un coro di fischi. A testimoniarlo, un tweet dello streamer Jake Lucky, che mostra il momento in cui le telecamere si sono soffermate sul proprietario di X. L’esplosione di fischi e “buu” che ha accolto il miliardario ha persino coperto per qualche istante l’azione in campo durante il torneo.

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting "bring back Twitter" lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV — Jake Lucky (@JakeSucky) August 26, 2023

Il coro della folla: “Ridacci Twitter”

Ma non è finita qui; infatti la folla dei “gamer” – sottolineando esplicitamente che il dissenso fosse per Musk - ha anche ben pensato di intonare un vero e proprio coro contro quest’ultimo: “Bring back Twitter”, ovvero: “Ridacci Twitter”. A nulla sarebbero, dunque, serviti i tentativi dei telecronisti che, sorpresi, avrebbero cercato di mascherare quanto stava accadendo, provando ad andare avanti. Così, a quanto pare, il motivo della disapprovazione sarebbe da ricondurre alla scelta del miliardario di mandare in soffitta Twitter, rinominando la piattaforma social in X. Effettivamente, Elon Musk ha avviato una vera e propria rivoluzione sulla piattaforma acquisita a malincuore nell’ottobre scorso. Non soltanto il cambio di nome, ma anche l’eliminazione della spunta blu per i personaggi di spicco, sostituita poi con un’icona a pagamento che chiunque potrebbe acquistare a seguito dell’abbonamento a Blue.

Tuttavia, non sarebbe la prima volta che un’apparizione pubblica di Musk non finisce nel migliore dei modi. Era già successo nel mese di dicembre, quando il comico Dave Chappelle aveva portato l'imprenditore sudafricano sul palco del suo show a San Francisco; anche allora ad accoglierlo una marea di fischi che non ha fatto altro che rendere imbarazzante l'incontro.