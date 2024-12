Le regole per il funerale e l'addio al fidanzato. La rivincita delle “grandfluencer”, nuove star di TikTok

Ascolta ora 00:00 00:00

Su TikTok è conosciuta sotto il nome di Grandma_droniak ma per i suoi 14,6 milioni di follower è semplicemente Lillian, la nonnina star dei social che - a 94 anni suonati - ha un seguito da fare invidia alle migliori influencer. Ma del resto lei influencer lo è da tempo (o meglio una "grandfluencer", come vengono chiamate le star del web over80) cioè da quando ha esordito su Youtube nel 2012 e ha iniziato a realizzare video divertenti con suo nipote, Kevin, sugli esiti degli appuntamenti con i suoi pretendenti e sulla sua vita da single. La svolta nella "carriera" social di nonna Lillian è arrivata con l'apertura del suo profilo TikTok, nel 2019, che l'ha fatta diventare una star della piattaforma cinese.

Grazie ai suoi video divertenti la bisnonna di Shelton, piccola cittadina nel Connecticut, è riuscita a raggiungere la popolarità e a crearsi addirittura un business con la vendita del suo merchandising. Tra i contenuti più visti di grandma Droniak c'è il video con le regole da rispettare al suo funerale e il filmato con i nove motivi, che l'hanno spinta a lasciare il suo ultimo fidanzato; un video che l'ha fatta finire anche sulle pagine del Daily Mail e del New York Post.

Le ultime volonta per il funerale

Il reel con le regole da seguire per il suo funerale sta per superare 50 milioni di visualizzazioni ed è uno dei contenuti social più visti di sempre. L'elenco delle sue ultime volontà da rispettare nel giorno delle esequie è breve ma chiarissimo: " Piangete ma non troppo; non fate brutta figura; Bertha non è invitata, non fatela entrare; fareste meglio a ubriacarvi; bevete un bicchierino per me ". A fare impressione non sono solo i numeri delle views ma i commenti che la nonnina star ha ricevuto, oltre 62mila, per lo più richieste di spiegazioni su chi è Bertha e come mai le due donne hanno litigato.

La lista dei motivi per i quali ha lasciato il fidanzato