"Rom-E 2024", il successo di far incontrare aziende e persone sul tema della sostenibilità

È stato un vero successo di pubblico, nonostante qualche bizza del meteo, Rom-E 2024, la quarta edizione del Festival sull'ecosostenibilità e futuro, che ha animato le giornate di aziende e pubblico accorsi a Villa Borghese e a Piazza Mignanelli, dove le famose strutture specchiate a forma di casetta sono state la location perfetta per i tanti contenuti proposti ai visitatori.

Rom-E è ormai da anni uno degli appuntamenti più attesi e importanti nel panorama italiano sul tema dell’ecosostenibilità, pensato per scoprire le iniziative più innovative, volte a preservare l'ambiente e promuovere un futuro verde e sostenibile.

Esplorare un futuro ecosostenibile

Il Festival ha trasformato Roma nel palcoscenico ideale per esplorare il futuro, concentrandosi su un tema importante come l'ecosostenibilità. Sono stati oltre 300mila i visitatori e oltre 150 i test drive nel centro della città dove le tante aziende presenti hanno raccontato contenuti, mostrato prodotti e messo in campo iniziative e giochi tutte all'insegna della sostenibilità ambientale.

La tre giorni si è aperta con un convegno alla Casa del Cinema di Villa Borghese, che ha messo in campo parole, dibattiti e fatti concreti: dall'alimentazione all'automotive fino all'ecosostenibilità a 360 gradi per una “ Transizione verso una sostenibilità accessibile e reale ”. È stato questo il titolo portante del convegno, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle principali istituzioni, delle Associazioni e di molte imprese che fanno della sostenibilità un loro punto di forza.

A moderare il dibattito Andrea Brambilla, Direttore di Auto, che ne ha anche curato la parte editoriale, coadiuvato dalla conduttrice Roberta Lanfranchi e da Alberto Sabbatini, responsabile Centro prove di Auto e Organizer Committe Member di The Car of The Year.

Una riflessione per la politica

Il festival è stato anche un'opportunità per una riflessione politica, ma ma anche una dimostrazione pratica che un futuro più sostenibile è davvero realizzabile. La giornata di venerdì si è aperta con l’intervento del Gen. Massimiliano Conti, Vice Capo Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e i dati dell’Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile di LifeGate.

Durante gli incontri è stato anche affrontato il tema della mobilità elettrica imposta dal Parlamento Europeo, che ad oggi non conquista gli utenti e anche quale potrebbe essere la reale crescita il prossimo anno di questa tecnologia, grazie all'analisi di dati fatta da Francesco Papi di PwC. Si è inoltre parlato anche dell'evoluzione del mercato automotive, sulle scelte del Parlamento Europeo e quelle del Governo sull’industria automotive, fondamentale per il Pil del nostro Paese, e ancora sulla mutazione dal Diesel all’ibrido e le problematiche del mercato delle auto elettriche fermo al 13% in Europa e sotto al 4% in Italia.

Tra i relatori presenti il Dott. Alessandro Moroni, Dirigente Divisione Mobilità Sostenibile, Automazione Industriale e Logistica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; il Dott. Antonio Cernicchiaro, Vice Direttore Generale UNRAE e molti rappresentanti di importanti Case auto come Renault, Nissan, Kia, Omoda.

Le auto elettriche

Un tema questo estremamente importante, soprattutto nella parte dell'alimentazione che è stato affrontato con la Dott.ssa Daniela Biscarini, CEO Ewiva, e il Dott. Antonio Fraccari, Amministratore Delegato ADR Mobility. Unanime accordo sulla strada verso la transizione energetica e sul fatto che ci sia ancora molta strada da percorrere soprattutto sulla comprensione di ogni singola persona di quanto sia importante tenere comportamenti coerenti con l'educazione ambientale.

Le sinergie che hanno lavorato per il progetto

Rom-E è stato patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, è sostenuto dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti che ha fornito tutto il verde previsto

nell’allestimento dell’evento, dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall’Assessorato alla mobilità. Il festival di Rom-E è patrocinato anche dall'Università La Sapienza di Roma, dalla Fondazione ONFOODS e da Earth Day.