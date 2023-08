L'ultimo delirio di Ryanair contro il governo: "Illeggittimo, come l'Unione sovietica"

Per contrastare il preoccupante fenomeno del caro-voli registrato di recente, il governo ha inserito all'interno del Dl asset-investimenti anche una misura specifica mirata proprio a bloccare la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree. Nel corso del Consiglio dei ministri è stato inoltre deciso di applicare una stretta sugli algoritmi che stabiliscono i prezzi.

Misure che non sembrano però intimorire l'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson, il quale arriva addirittura a ironizzare sul provvedimento del governo, dicendosi certo che l'Unione europea provvederà a cancellarlo.

"Il decreto è illegittimo"

Intervistato da Repubblica, Eddie Wilson, amministrato delegato della compagnia aerea irlandese, non è apparso molto contento delle recenti misure varate dal governo Meloni e ha annunciato che Ryanair presenterà ricorso alla Commissione Europea. Il decreto, a suo dire, interferisce con il libero mercato ed è illegittimo.

Per quanto riguarda le tariffe aeree, afferma l'ad, il governo italiano " non poteva né doveva intervenire ". " Il decreto, non capisco da dove arrivi, è in netto contrasto con il regolamento 1008 dell'Unione europea che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi. Per questo l'Europa spazzerà via le norme italiane, colpevoli di interferire con il mercato ", dichiara Wilson, molto sicuro dei suoi argomenti.

L'attacco al governo, fra Unione sovietica e Harry Potter

Per Eddie Wilson la mossa italiana si rivelerà un autogol. " Sa dove stanno esultando per il vostro decreto? A Malta, a Cipro, alle Canarie: sanno che noi voleremo di più verso di loro, piuttosto che essere prigionieri in Italia ", attacca l'ad, che poi cita Alitalia. " Alitalia collegava la Sicilia e la Sardegna con Roma o Milano. Punto. Poi siamo arrivati noi e abbiamo determinato dal niente il successo di Trapani, per fare solo un esempio ".

L'amministratore delegato di Ryanair passa poi allo scontro diretto, affermando che a fissare i prezzi al posto del libero mercato è stata " l'Unione sovietica nel 1917" . E, ancora: " Anche alla Scuola di Harry Potter hanno capito che bisogna aumentare l'offerta di un prodotto perché i prezzi diminuiscano".

Ryanair si prende i meriti

Eddie Wilson ricorda poi i meriti della compagnia, affermando che Ryanair si sente beffata. " Ryanair è stata decisiva per lo sviluppo economico e industriale di regioni italiane dimenticate per decenni, incluse le isole. Abbiamo garantito loro connettività e benessere ", afferma. " Quest'anno noi trasporteremo verso l'Italia e dall'Italia più di 56 milioni di passeggeri ", aggiunge.