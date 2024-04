La modella Sandra Bergman: chi è l'ultima compagna di Roberto Cavalli, madre del sesto figlio

Nonostante Sandra Bergman, compagna di Roberto Cavalli e madre del suo sesto figlio, fin dall'età di quattordici anni abbia fatto la modella, è sempre stata una donna molto discreta e riservata, soprattutto dopo l'incontro con Cavalli. Se di mezzo non ci fosse stata una maternità che creò molto scalpore vista la differenza d'età, dei due ci sarebbero solo pochissime foto. Nata il 17 febbraio 1985 in Svezia, a notarla fu un’importante agenzia francese. Due anni dopo firmò il primo contratto ufficiale che le permise di debuttare come modella in patria.

La "Più bella di Svezia", ma non per modo di dire, visto che nella sua carriera è diventata Miss World Bikini Model, Miss Eu, Miss Siren (in Serbia) e Miss Hawaiian, e nel 2006 è stata eletta proprio la donna più bella di Svezia, diventando due anni dopo Playmate del mese di Playboy.

Per 15 anni compagna di vita

Trentotto anni, della sua vita in quella Firenze tanto amata da Cavalli, si sa poco e niente. Metre lui amava dare feste faraoniche, lei preferiva le serate a casa e dedicarsi alla famiglia e al piccolo Giorgio, il figlio nato quando Cavalli aveva compiuto 82 anni e che porta il nome del del nonno, trucidato dai nazisti. Un incontro il loro, quando lei aveva 22 anni e lui 67 ed aveva appena concluso il matrimonio con un'altra modella - che un po' le somiglia - l'austriaca Eva Düringer, rimasta comunque in azienda come collaboratrice.

Un amore il loro, non nato a favore dei riflettori, ma all'ombra di una lunga conoscenza diventata poi un grande amore per entrambi: " È la mia giovane fanciulla. Siamo molto uniti nel bene e nel male - raccontò Cavalli in un'intervista per i suoi ottant'anni - e il nostro amore ha sempre vinto su ogni cosa. Mi ha fatto superare ogni malattia, ogni ostacolo. Mi è stata vicina in ospedale, non mi ha mai abbandonato anche dormendo per terra. È amore, è amore ". E a lei regalò l'isola di Stora Rullingen in Svezia, del valore di circa 2,5 milioni di euro.

Insieme fino all'ultimo

In pochi sapevano della lunga malattia di Cavalli, forse qualcuno sospettava, e Sandra è rimasta con lui fino all'ultimo, senza dire una parola o rilasciare un'intervista. L'unica esternazione, un post sui social il 15 novembre del 2023 per il compleanno di Cavalli: " Happy birthday Roberto " poi più niente.

Neanche un post sulla morte del compagno; fedele Sandra, a quella gioia privata regalata dalla loro relazione e dalla nascita di Giorgio, ma anche dal dolore, altrettanto privato, del grave lutto per la scomparsa dello stilista, per lei solo il compagno di vita. Il loro amore ha resistito al tempo, così come alla grande differenza di età, visto che tra due c'erano ben 44 anni, a dispetto di tutto, anche dei cliché stilista e modella.

Una famiglia allargata

Sandra è l'ultima compagna di Cavalli, con lei lo stilista è diventato padre per la sesta volta di Giorgio, nato lo scorso 8 marzo. Lo stilista ha anche altri cinque figli nati da due matrimoni, il primo con Silvanella Giannoni nel 1964 (dalla quale ha divorziato nel 1974), da cui ha avuto Tommaso e Cristina e il secondo con Eva Düringer dalla quale sono nati Robert, Rachele e Daniele.

I funerali dello stilista si terranno lunedì alle 11 nella Basilica di San Miniato al Monte a Firenze.