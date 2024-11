Scoprire "Casa valdo", il nuovo progetto di enoturismo della famiglia Bolla

La splendida veduta sui vigneti dall'interno di "Casa Valdo"

In un luogo magico, nel cuore della zona collinare del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità Unesco per la bellezza dei suoi paesaggi, nasce Casa Valdo, luogo di ospitalità dall’atmosfera intima e autentica, fortemente voluto dalla famiglia Bolla. Si tratta del primo progetto di enoturismo della storica Cantina di Valdobbiadene che da quasi un secolo si dedica alla produzione di spumanti e leader di settore del Prosecco Superiore di Valdobbiadene.

Il progetto dalle parole di Pierluigi Bolla

A spiegare il grande lavoro fatto, Pierluigi Bolla, Presidente di Valdo Spumanti: “ Finalmente possiamo considerare completato il nostro progetto di enoturismo con l’apertura al pubblico di appassionati, italiani e stranieri, interessati a vivere esperienze e vacanze nei luoghi più tipici del nostro territorio. Casa Valdo propone una formula di ospitalità calda e autentica, come una residenza privata della nostra famiglia ”.

Aggiungendo poi: “ Per questo, per restare in termini di bollicine, la definirei una perfetta cuvée enoturistica che unisce l’ospitalità tipica della mia famiglia - curata in ogni dettaglio, dove anche alcuni pezzi di antiquariato provengono da una nostra casa di campagna - a un concetto di cuvée espressione di esperienza enologica ”.

Lo splendido territorio

Tra le mete più apprezzate per il turismo del vino, che oggi sta vivendo un momento di grande crescita (+ 16%), c'è il territorio di Conegliano Valdobbiadene sede di Casa Valdo, che rappresenta un punto di riferimento per visitare il territorio, fare degustazioni e svolgere attività all’aperto come tour in bicicletta, trekking e passeggiate tra i vigneti lungo il Cammino del Prosecco delle Colline di Valdobbiadene e Conegliano.

Nelle vicinanze si possono anche visitare i luoghi del trevigiano, ricchi di arte e cultura: Asolo, Possagno con la gipsoteca del Canova, Follina e la bella città di Treviso.

La trasformazione dell'antico podere

Ci sono voluti quasi tre anni di restauro dell'antico podere dell’Ottocento, dove soggiornò anche Napoleone, per far nascere una splendida country house, dall’atmosfera intima, con sei camere, di cui 2 junior suite, con vista sui vigneti storici del Prosecco. Una vera oasi di relax in mezzo alla natura, luogo ideale per una vacanza, diversa in ogni stagione. La ristrutturazione ha mantenuto intatto il contesto originale con le travi a vista che rendono molto particolari gli interni caratterizzati da un arredamento dal carattere eclettico con un mix di pezzi antichi e di moderno design.

Ogni camera è unica nel suo genere, ha un'ispirazione diversa e porta il nome delle etichette più pregiate della storica cantina Valdo (Numero 10, Fondatore, Pradase, Boj, Marca Oro, 1926). Tutte arredate con gusto raffinato, calde, accoglienti, decorate nei toni pastello in abbinamento a materiali naturali e moderni e dotate di ogni comfort per rendere ogni soggiorno un’esperienza unica e rigenerante per il corpo e lo spirito.

Casa Valdo è una sede ideale anche per gli eventi privati, pranzi e cene, giornate di team building, oltre a wine tasting all’interno della sala dedicata alle degustazioni, per far scoprire le sue etichette più pregiate, frutto del know-how del brand nella produzione di spumanti d’eccellenza.

Eccellenze nel vino

La qualità Valdo deriva dall’appassionata attenzione dedicata a tutte le fasi di lavorazione, nelle vigne e in cantina, ed anche a tutta la sua filiera per ottenere una qualità enologica assoluta e attenta alla sostenibilità. Il wine relais ha una particolarità aggiuntiva, sorge in una proprietà di circa 1,5 ettari dove è stata realizzata la “biblioteca del Prosecco”, composta non da libri, ma da vitigni autoctoni legati alla tradizione enologica del territorio.

Il vigneto

Abbraccia totalmente la struttura ed ha uno speciale valore storico e simbolico. Si tratta del Vigneto Pradase, una serie di filari che rappresentano la storia dell’uva Glera con cui si produce il Prosecco Superiore di Valdobbiadene. Viene definito “biblioteca” in onore del sapere e del patrimonio culturale che custodisce: cloni antichi e autoctoni di uva Glera e anche di Verdiso, Bianchetta e Perera, ormai rari nella denominazione, recuperati e messi a dimora. Un luogo che per Valdo Spumanti è fonte di ispirazione, ricerca, conferme ma anche di continue scoperte.

Per omaggiare la bellezza di questo singolare vigneto è nato Vigna Pradase Valdobbiadene DOCG Brut: uno spumante Metodo Classico millesimato single vineyard. Una cuvée molto speciale che prevede un affinamento sui lieviti per almeno 24 mesi, e un uvaggio di 85% Glera e 15% Verdiso una vera rarità, prodotta in quantità limitata e dedicata ai più appassionati intenditori.

La biodiversità d'eccellenza

Nella zona oltre alla vigna, il giardino di lavanda, fiori è piante tipiche della zona collinare, sono

circa, che si possono trovare tra i vigneti e negli habitat attigui, nei prati e nei margini del bosco, l’espressione di una ricchissima biodiversità che rende unico questo territorio.