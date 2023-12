“Se non ci fosse stata l’indagine…”. Cruciani smaschera l’operazione Ferragni

La sinistra politica e mediatica non trova pace. Tutte le icone del progressismo italiano stanno cadendo sotto i colpi del moralismo. Dal video in lacrime di Aboubakar Soumahoro, ex leader verde travolto dalle polemiche sulle coop gestite dalla compagna e dalla suocera, al Balocco-gate di Chiara Ferragni è un attimo. L’operazione di scuse con annessa donazione di un milione di euro, forse, è una pezza peggiore del buco. E così la domanda di Giuseppe Cruciani viene quasi spontanea: “Se non ci fosse stata l'indagine, cosa faceva? – si è chiesto il conduttore radiofonico - Restava con quel milione in tasca?”.

La risposta, come spesso accade in questi casi, è già nella domanda. Il ragionamento di Cruciani è il ragionamento di una grossa fetta di italiani che hanno seguito negli ultimi giorni la vicenda spiacevole che ha coinvolto la “regina” dei social. "La Ferragni, non me ne voglia – dice senza troppi fronzoli Cruciani a LaZanzara - ma quando uno viene preso con il sorcio in bocca, fa la donazione. Se non ci fosse stata l'indagine, cosa faceva? Restava con quel milione in tasca?" .

Cruciani: "La Ferragni, non me ne voglia, ma quando uno viene preso con il sorcio in bocca, fa la donazione. Se non ci fosse stata l'indagine, cosa faceva? Restava con quel milione in tasca?".@giucruciani #ferragni — La Zanzara (@LaZanzaraR24) December 18, 2023

Il nesso temporale e cronologico di tutta l’operazione Ferragni, a ben vedere, darebbe ragione a Cruciani. Prima l’incubo dei panettoni Balocco, con annesso errore grossolano di comunicazione. Poi arriva la multa milionaria dell'Antitrust per pubblicità ingannevole e infine, a stretto giro, l’esposto-querela del Codacons in Procura e Assourt finito sul tavolo dei magistrati milanesi con la procura guidata da Marcello Viola pronta ad aprire un fascicolo d’indagine.