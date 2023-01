"Buttavo le dosi nel water". La verità della dottoressa no-vax su Madame

Sanitari, imprenditori, militari e vip, due tra tutti la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame. Ci sono centinaia di nomi nella lista della dottoressa vicentina Daniela Grillone, 57 anni, arrestata a febbraio per avere finto di somministrare dosi di vaccino anti-Covid ai pazienti. Davanti ai pm, la Grillone ha ammesso le sue responsabilità e ha parlato della Giorgi e di Madame in attesa dell'inizio del processo, che vede ventidue persone indagate per falso ideologico. La cantante ha parlato del suo coinvolgimento nella vicenda solo in parte e le polemiche non sono mancate.

"Buttavo le dosi nel water"

La dottoressa vicentina ha ammesso di avere fatto finta di vaccinare centinaia di persone. " Il siero veniva da me gettato nel water. Coloro che venivano vaccinati falsamente a loro volta chiedevano di fissare appuntamenti per parenti e amici e così il numero dei soggetti cresceva". C'era la fila di no-vax fuori dal suo studio nel quale anche le segretarie erano a conoscenza dalla truffa, che si stava consumando. Nelle intercettazioni le impiegate usano parole forti: "Non gliene frega della salute di nessuno... Si crede Dio onnipotente. A mia madre ha detto che sono morte dieci persone con reazioni avverse! Queste sono le puttanate che racconta... È tutto che gira intorno ai soldi ".

Il finto vaccino di Madame e Camila Giorgi

Tra le centinaia di persone, che si sono rivolte alla dottoressa Grillone, ci sono anche due volti noti: Camila Giorgi e Madame, entrambe indagate dalla procura di Vicenza. Della tennista, il medico si ricorda bene, perché la famiglia Giorgi è tra i suoi pazienti da anni: " Poco prima dell'inizio dell'estate Camila era venuta chiedendo la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid". Ai pm la Grillone ha confermato di non avere mai vaccinato la sportiva né i suoi familiari: " Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati ".

Diversa la vicenda di Madame, al secolo Francesca Calearo, che non è una sua paziente. La 57enne non ricorda di avere incontrato la cantante, ma il nome dell'artista risulta scritto negli elenchi in possesso della procura. " Se risulta nell'elenco sicuramente non l'ho vaccinata, perché non c'era motivo che un paziente non mio venisse in studio ", ha ammesso la dottoressa, spiegando che Madame sarebbe arrivata al suo studio su segnalazione di un'orafa di Grumolo delle Abbadesse sua conoscente da anni.

Green pass falsi e pagamenti