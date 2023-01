"Che supercazzola". Bufera su Madame che cancella il post sui vaccini

Dell'ultimo post pubblicato da Madame sui social network non c'è più traccia. L'artista l'ha rimosso dalle sue pagine Instagram, Facebook e Twitter a meno di ventiquattro ore dalla sua pubblicazione in rete. Nel lungo messaggio, Madame spiegava di non essersi mai vaccinata né contro il Covid né contro le comuni malattie a causa della linea no-vax tenuta dalla sua famiglia nel corso degli anni. Ma la cantante ha deciso di rimuoverlo: " Tolgo l'ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l'indagine faccia il suo corso ".

Nel post ormai introvabile, la 20enne si era detta scettica e timorosa della scienza, ma aveva anche raccontato di avere superato l'impasse grazie a ottimi medici, che l'hanno convinta a iniziare le vaccinazioni. Nella nota social, però, l'artista non aveva fatto menzione dell'accusa che la procura di Vicenza le muove, quella di falso ideologico per essersi presumibilmente sottoposta a una falsa vaccinazione per ottenere un green pass valido per lavorare nel periodo della pandemia.

Da Al Bano alla Lucarelli, Madame contestata

Il messaggio ha scatenato una feroce polemica. La prima a criticarla è stata Selvaggia Lucarelli, che ha definito il suo racconto una "inutile supercazzola", nella quale Madame non ha chiarito se abbia esibito o meno un green pass falso. La giornalista non ha risparmiato la cantante, che a febbraio dovrebbe essere sul palco dell'Ariston per l'edizione 2023 di Sanremo, neppure dalle provocazioni: " Era meglio continuare a tacere. Ma poi le scuole dell'obbligo senza vaccini come le ha fatte? ".

Critico anche Al Bano che, interpellato dall'Adnkronos ha parlato di una " bella botta di pubblicità per lei". Poi il cantante di Cellino San Marco ha puntato l'attenzione su Sanremo: "L'importante è che porti una bella canzone perché in quella manifestazione la canzone è la cosa più importante, e conta più del personaggio ". Deluso dalle dichiarazioni di Madame Dj Aniceto, che ha riportato il focus sul messaggio di cui Madame è stata portatrice: " Sono un uomo di spettacolo e anche se non credevo al cento per cento al vaccino l'ho fatto, per dare l'esempio". Poi l'artista ha parlato della partecipazione di Madame al prossimo Festival: "Se la Rai mandasse in onda Madame mi sentirei completamente preso in giro. La dichiarazione che ha fatto la stessa Madame non era chiara, non si capiva nulla. Gli artisti devono dare messaggi puliti e trasparenti". E non è mancata la stoccata a Amadeus: "Vorrei che non restasse in silenzio, esprimesse un'opinione anche da direttore artistico".

Perché Madame ha cancellato il post sui vaccini