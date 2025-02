"Sfumature di Glicine", la borsa di studio in ricordo di Carlotta Dessì

Ascolta ora 00:00 00:00

La fondazione Collegio della Guastalla Onlus ha deciso di Istituire la borsa di studio in memoria della giornalista Carlotta Dessì. Per l'anno 2025-2026 la borsa di studio sarà assegnata al lavoro presentato da uno o più studeni della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi.

Il prossimo 14 febbraio, dalle ore 11:00 alle 12:30, presso il Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli, in via Fabio Filzi 22 a Milano, la Fondazione Collegio della Guastalla Onlus ha organizzato un evento speciale per celebrare la memoria di Carlotta Dessì, giornalista di talento scomparsa prematuramente a soli 34 anni. Con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, l’iniziativa vuole onorare il suo impegno e la sua dedizione al giornalismo.

Chi era Carlotta Dessì

Non una semplice giornalista ma un vero esempio di professionalità e umanità. Per questo la Fondazione Guastalla ha deciso di onorarne la memoria istituendo la Borsa di Studio “Carlotta Dessì”, un riconoscimento al merito destinato al lavoro presentato da uno o più studenti provenienti dalla Scuola di giornalismo “Walter Tobagi” di Milano. Questo progetto mira a tramandare i valori che Carlotta ha incarnato, sostenendo il giornalismo di qualità e incoraggiando le nuove generazioni a intraprendere questa professione con spirito etico e partecipazione.

L'evento

La mattinata si aprirà con l’introduzione di Sonia Bedeschi, giornalista e consigliera della Fondazione Collegio della Guastalla, che guiderà il pubblico attraverso i momenti salienti dell’evento. Seguiranno i saluti istituzionali di Antonio Viscomi, Presidente della Fondazione Collegio della Guastalla e di Federico Romani e Giacomo Cosentino, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia.

Dopo il momento centrale con la presentazione ufficiale della Borsa di Studio "Carlotta Dessì", l'evento proseguirà con un talk che vedrà la partecipazione di grandi personalità che conoscevano personalmente la giornalista; da Francesco Caroprese ad Andrea Delogu, da Mario Giordano al direttore de IlGiornale Alessandro Sallusti, e poi ancora Roberta Potasso e Chiara Maffioletti.

Il ricordo della giornalista

Le loro testimonianze ricorderanno il contributo professionale e umano della giovane giornalista sarda. Interverranno anche i genitori di Carlotta e il compagno e collega Fabrizio Boni. L’evento sarà arricchito da intermezzi musicali, con la direzione musicale di Enzo Consogno e con le esibizioni di Emanuele Semino come voce solista, il Vivarmonia Chorus di Volpedo, il Kinder Chorus Paolo Perduca di Tortona, il Librinscena Chorus di Garbagna e il Coro della scuola primaria di Sarezzano. Spazio anche per per l'arte e la danza, grazie alla coreografia di Erika Ferrari "Sfumature di Glicine", curata da Sonia Zambonin dell'Associazione Culturale "Pablo Neruda" di Cinisello Balsamo.

"Carlotta Dessì ha rappresentato un esempio di dedizione e talento nel mondo del giornalismo. Con questa borsa di studio vogliamo dare continuità ai suoi valori, offrendo un'opportunità concreta ai giovani che desiderano seguire il suo stesso percorso con passione e responsabilità " – ha spiegato Antonio Viscomi, Presidente della Fondazione Collegio della Guastalla.

Il nostro impegno per il sostegno all'istruzione non si ferma qui: vogliamo che questa iniziativa diventi un appuntamento fisso nel tempo, affinché sempre più giovani possano beneficiare di un supporto concreto nel loro percorso di crescita professionale e umana

