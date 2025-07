Sinner in Sardegna con Laila: stop strategico prima del tour americano

Jannik Sinner prolunga le vacanze in Sardegna, dove è stato avvistato in elicottero con la presunta fidanzata Laila Hasanovic. Il numero uno del tennis mondiale ha ufficialmente rinunciato al Masters 1000 di Toronto, preferendo dedicarsi al recupero fisico e mentale in vista della parte più impegnativa della stagione. " Mi dispiace, ma devo riprendermi ", ha dichiarato. E la scelta è strategica: in gioco ci sono 5830 punti da difendere, molti dei quali conquistati proprio nella seconda metà del 2023.

Avvistamenti in Costa Smeralda e indizi social

Le “molliche di pane” lasciate dal campione azzurro portano dritte in Costa Smeralda: Sinner è stato fotografato all’eliporto Villa La Contra e allo Yacht Club di Cala dei Sardi, dove ha ricevuto in dono una copia del libro del comandante Gianfranco Bacchi, ex della nave scuola Amerigo Vespucci. A confermare la sua presenza sull’isola anche una storia Instagram della modella danese Laila Hasanovic, che mostra il mare dall’alto, probabilmente ripreso durante il volo in elicottero. I due erano già stati visti insieme a Parigi e Londra.

L’obiettivo: arrivare fresco alla doppietta USA

Sinner rinuncia al torneo canadese, dove avrebbe difeso i quarti persi contro Rublev l’anno scorso, uno dei pochi scivoloni del 2023. Ma è nei prossimi appuntamenti che si giocherà il grosso della stagione: il rientro è previsto a Cincinnati, dove difende il titolo, e subito dopo agli US Open, che ha vinto nel 2024. In totale, tra Cincinnati, Pechino, Shanghai e le ATP Finals, Sinner dovrà conservare un preziosissimo bottino, mentre Carlos Alcaraz — diretto rivale nella corsa al numero uno — lo tallona nella classifica della Race con un distacco di 1540 punti.

Italia protagonista anche senza di lui

Intanto, l’Italia del tennis continua a brillare. A Bastad, in Svezia, Luciano Darderi ha vinto il terzo titolo ATP della carriera, battendo l’olandese De Jong in tre set (6-4, 3-6, 6-3). Con i successi di Sinner, Cobolli e Darderi, il tricolore ha raccolto sei titoli ATP nel 2025, più di qualsiasi altro Paese.

Toronto orfana dei big

Non solo Sinner: anche Novak Djokovic, Jack Draper e, secondo il quotidiano spagnolo Marca, anche Carlos Alcaraz salteranno il torneo canadese.

Nessun allarme, solo scelte di programmazione. Per Sinner, dopo la vittoria storica a Wimbledon, il focus è chiaro: recuperaree farsi trovare pronto per confermare il dominio sul cemento americano.