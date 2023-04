Adesso l'Annunziata lo ammette pure in diretta: "Sì, sono faziosa"

" Sì, sono faziosa: sono apertamente faziosa ". Lucia Annunziata lo rivendica con orgoglio in diretta tv, durante l'ultima puntata della sua Mezz'ora in più, su Rai3. Il tutto avviene a oltre un mese di distanza da quella reazione furibonda che ebbe contro il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella – a proposito della maternità surrogata – e dalla successiva presa di posizione dei componenti di Fratelli d'Italia nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai (" Faziosità e ideologia si pongono agli antipodi rispetto al servizio pubblico "). Insomma: la giornalista ha impiegato diverse puntate per replicare, a modo proprio, al commento del partito guidato da Giorgia Meloni sulla sua trasmissione. Tuttavia, la risposta di Annunziata alla fine non è altro che un clamoroso autogol.

Ma che cosa è successo nel salotto domenicale sinistrorso di Rai3? Lucia Annunziata stava intervistando Gianfranco Fini su (manco a dirlo) il 25 aprile e i valori condivisi che dovrebbero caratterizzare la celebrazione della Festa della Liberazione. Il dialogo tra i due è spesso serrato, ma non si arriva mai a quel surriscaldamento dei toni a cui invece si era assistito tra la presentatrice e il ministro Roccella, culminata con la frase dell'Annunziata: " Prendete la responsabilità di fare queste leggi, cazzo !". Quasi autocitando la propria foga che scaricò sull'esponente di FdI, l'ex presidente della Rai ha cercato di stemperare i toni che stavano crescendo d'intensità con lo storico leader di Alleanza Nazionale: " Devo restare calma, per favore, altrimenti sembra che io sia… è una foga di discussione quella con Fini ".

Dopo di che arriva il momento della "verità". Annunziata desidera voltare pagina con lo stesso Gianfranco Fini. "Posso buttarmi sulla politica-politica? Perché questo è stato un grande discorso molto colto. Quando io parlo di politica, intendo dire qualcosa di più andante, di quelle che piace ai giornalisti…" . L'ex presidente della Camera dei Deputati la 'rimbrotta' ironicamente: " Non dia ragione ai suoi denigratori, che ce ne sono già a sufficienza: lei parla di politica ". " Perché? I miei denigratori dicono che non so parlare di politica? ", resta sul punto la conduttrice.