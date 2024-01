Lotteria Italia, occhio alla data di "scadenza"

Come da tradizione, il 6 gennaio si è svolta l'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia durante la diretta di una puntata speciale di Affari Tuoi, condotto da Amadeus, su Rai 1. Sono stati 210 in totale i biglietti vincenti tra quelli di prima, seconda e terza categoria. Secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono oltre 6.7 milioni i biglietti venduti quest'anno, l'11% in più rispetto allo scorso anno, circa 700mila in più rispetto allo scorso anno. I fortunati vincitori di ogni biglietto ora dovranno procedere alla riscossione del premio entro un periodo di tempo determinato.

Nello specifico, i titolari dei biglietti vincenti hanno a disposizione 180 giorni per reclamare il proprio premio dal momento della pubblicazione nel bollettino dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'elenco dei ticket estratti. La procedura di riscossione prevede la presentazione presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, del biglietto vincente. Il tagliando dev'essere integro e, soprattutto, in versione originale: per la riscossione del premio non possono essere consegnate fotocopie dello stesso. L'alternativa è quella di inviare il tagliando all'Ufficio Premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste, quindi assegno circolare, bonifico bancario o postale. Questa modalità è a rischio e pericolo del mittente e in caso di smarrimento o furto non esiste possibilità di recupero o risarcimento.

Un identico discorso vale per i biglietti acquistati online, per i quali è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente. Quest'anno i biglietti vincenti acquistati online sono stati in tutto due, entrambi per i premi di seconda categoria. La Lombardia ha giocato la parte del leone quest'anno per le vincite, nonostante sia stata l'area di Roma quella in cui sono stati venduti la maggior parte dei biglietti. Tra i premi di prima categoria, infatti, su 5 ben 3 sono stati acquistati in città lombarde, tra cui quello da 5milioni di euro a Milano. Il totale del montepremi assegnato è stato di 17milioni di euro. Negli anni non sono stati riscossi premi per circa 31miloni di euro. Il caso più noto è quello del 2008, quando a non essere reclamato è stato addirittura l biglietto da 5milioni di euro. Nel 2016, invece, è stato il biglietto da 2 milioni a non essere stato riscosso.