"Ha perso la memoria". Paura per la principessa Anna: come sta

Si tratta di un anno davvero terribile per la famiglia reale inglese, costretta a fare i conti con litigi e problemi di salute anche gravi; dopo il tumore di Re Carlo e di Kate Middleton, preoccupano anche le condizioni della Principessa Anna, che da giorni si trova ricoverata per un trauma cranico. Sono agghiaccianti le notizie filtrate nelle ultime ore: stando a quanto riportato dai quotidiani inglesi, Anna Windsor avrebbe perso la memoria.

L'incidente

La notizia dell'incidente che ha visto coinvolta la Principessa reale è stata diffusa alcuni giorni fa. Stando al comunicato diffuso da Buckingham Palace, nel pomeriggio dello scorso 23 giugno la Principessa Anna è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente avvenuto nella sua casa. " La Principessa Reale ha riportato ferite lievi e un trauma cranico a seguito di un incidente nella tenuta di Gatcombe Park" , è quanto dichiarato dall'ufficio stampa della famiglia reale. Successivamente è stato detto che Anna è stata vittima di una brusca caduta da cavallo.

La sorella di Re Carlo è stata quindi trasferita al Southmead Hospital di Bristol, dove ormai si trova ricoverata da circa 4 giorni.

Le notizie recenti

Inizialmente si era diffuso un certo ottimismo per le condizioni della secondogenita della Regina Elisabetta II. Secondo le ultime rivelazioni del Telegraph, il trauma cranico sarebbe più serio di quanto stimato all'inizio. Si parla infatti di commozione cerebrale e di perdita di memoria. Una condizione che i medici sperano rivelarsi temporanea. Non è ancora stato confermata neppure la natura dell'incidente. La Bbb ha ricordato che la sorella del sovrano, proprio come la madre Elisabetta, è una grande appassionata di cavalli e che sarebbe stata colpita da uno dei suoi amati animali. Insomma, al momento non abbiamo risposte.

Raggiunto dalla stampa, il vice ammiraglio Sir Tim Laurence, marito della Principessa Anna, ha assicurato che la consorte sta meglio e che " si sta riprendendo ". " Siamo entrambi estremamente grati all'équipe medica e al personale di supporto dell'ospedale per le loro cure specialistiche, siamo profondamente toccati da tutti i messaggi gentili che abbiamo ricevuto da così tante persone vicine e lontane ", ha aggiunto.

La Principessa, però, avrebbe perso la memoria e non ricorderebbe più nulla dell'incidente.

Quando pensi che qualcuno non si ricorda nulla, è molto grave. La preoccupazione è che, se hai ricevuto una botta in testa, devi stare molto attento a una certa età

", ha commentato Angela Levin, biografa ufficiale della Royal Family.