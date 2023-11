Tre stelle Michelin, salgono a 13 i ristoranti italiani che le conquistano

Che l'Italia sia un'eccellenza mondiale dell'enogastronomia è una cosa nota a tutti, ma ora a far alzare l'asticella dei nostri ristoranti è il numero di stelle Michelin che sono state assegnate, nella 69a edizione presentata a Brescia, ad altri due ristoranti: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler dello chef Norbert Niederkofler, il "cuoco delle montagne", e Quattro passi a Nerano, che fanno arrivare a 13 i ristoranti con le tre prestigiose stelle della Guida.

Le altre conferme a "Tre Stelle"

Brillano e si riconfermano tristellati, tanti nomi noti Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara), Piazza Duomo ad Alba (Cuneo), Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Le Calandre a Rubano (Padova), Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mantova), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (L'Aquila), Uliassi a Senigallia (Ancona) e Enrico Bartolini al Mudec a Milano.

La new entry, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, oltre alle tre stelle ha anche ottenuto il riconoscimento della Stella Verde. " Sono felicissimo, grazie ai mei soci, grazie a Michelin e soprattutto al futuro della cucina italiana " ha detto Norbert Niederkofler complimentandosi con i giovani premiati, molti dei quali passati nella sua cucina.

I nuovi due "Stelle"

Nella 69a edizione, presentata alle porte della Franciacorta a Brescia sono 5 i nuovi due Stelle e 26 i ristoranti che ottengono il riconoscimento "una stella Michelin". Ricevono il riconoscimento doppio: Verso a Milano, con in cucina i fratelli Mario e Remo Capitaneo, e La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga D'Alba (Cuneo), a pochi mesi dall'apertura all'interno dell'albergo Il Boscareto. Entrano inoltre nella schiera dei due stelle Andrea Aprea a Milano con lo chef campano d'origine e milanese di adozione già bi-stellato al ristorante Vun. Inoltre George Restaurant a Napoli con lo chef Domenico Candela nel roof garden del Grand Hotel Parker's, che ha dedicato il premio alla famiglia e a Napoli, e ancora in Campania due stelle a Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia col talentuoso chef Maicol Izzo che riceve anche il Michelin Special Award Young Chef 2024, offerto da Lavazza.

Le Stelle Verdi

13 sono anche i ristoranti che fanno il loro ingresso nelle Stelle verde Michelin, che testimonia anche l'impegno etico e sostenibile di cui la ristorazione italiana sta facendo da portabandiera.

Un'edizione da record

Sono proprio queste le parole di Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin: " La selezione 2024 contempla 395 ristoranti stellati, tra i quali spiccano due nuovi tre stelle che entrano nell'Olimpo mondiale: i ristoranti Quattro Passi e Atelier Moessmer. Inoltre due ristoranti ricevono la doppia stella in un colpo solo ". Un susseguirsi di grandi emozioni quello vissuto dai tanti addetti ai lavori, chef, imprenditori e amanti della buona cucina che hanno affollato il Teatro Grande di Brescia dove è avvenuta l'assegnazione.

Nel totale sono 33 le nuove stelle, ha precisato il direttore della Guida Michelin Italia Sergio Lovrinovich, che hanno interessato 12 regioni e visto 5 nuovi ingressi nella categoria dei due Stelle Michelin, ovvero i ristoranti che meritano una deviazione durante un viaggio in auto. Lombardia, Campania, Toscana e per la prima volta Umbria sono invece le regioni più premiate dalla guida Michelin Italia 2024.