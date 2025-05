Tuttofood 2025, nasce una nuova alleanza per l’innovazione agroalimentare

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione dell’apertura di Tuttofood 2025, evento di riferimento per il settore agroalimentare, è stato firmato un importante protocollo d’intesa tra il Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N., il Segretariato Italiano PRIMA, le Fondazioni OnFoods e Agritech, e le Infrastrutture di Ricerca METROFOOD-IT e MIRRI-IT.

L'accordo

Segna la nascita della Rete per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (ReRITT), una piattaforma collaborativa pensata per rafforzare il legame tra il mondo della ricerca – università e centri scientifici – e quello imprenditoriale rappresentato dal CL.A.N. La ReRITT avrà il compito di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione, promuovendo soluzioni sostenibili per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari del futuro.

L'obiettivo

L’intesa riunisce iniziative sviluppate in epoche e contesti differenti, ma accomunate dal sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e da una forte complementarità. L’obiettivo è quello di promuovere un modello integrato di collaborazione tra ricerca e impresa, capace di affrontare in modo sinergico tematiche fondamentali come l’uso efficiente delle risorse, l’intensificazione sostenibile della produzione agroalimentare, la creazione di processi e prodotti innovativi, e la valorizzazione della formazione e del trasferimento tecnologico.

Un approccio che punta a favorire un dialogo costante e produttivo tra tutti gli attori della filiera. L’obiettivo condiviso è garantire alla popolazione l’accesso a cibo sicuro, di elevata qualità e in quantità adeguata, promuovendo al contempo la competitività delle imprese nel pieno rispetto dell’ambiente, dei territori e dello sviluppo sociale.

Le parole di Paolo Mascarino

Per Paolo Mascarino, Presidente del Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. e di Federalimentare: “ L’alleanza scientifica che oggi presentiamo, sotto l’egida del Mur e con 5 piattaforme di ricerca (OnFoods; Fondazione Agritech; Fondazione Prima; MIRRI-IT e METROFOOD-IT) sorge per affrontare le grandi sfide che il sistema alimentare ci pone: la competitività delle nostre imprese, la sostenibilità ambientale, la sicurezza e qualità dei prodotti, l’impatto del cibo sulla salute pubblica, la tracciabilità, l’equità nell’accesso al cibo e l’innovazione responsabile ".