Un'altra prova che siamo polvere di stelle

Sentite qui: nel 2018 la missione Osiris-Rex della NASA prelevò dei campioni dall’asteroide Bennu, ma la sorpresa arriva adesso, dopo cinque anni di analisi: nei campioni abbiamo trovato tracce materia organica e amminoacidi. Non che sia una novità assoluta (li avevamo trovati anche nei meteoriti arrivati sulla Terra), ma è un’altra conferma che nello spazio ci sono i mattoni della vita, del DNA e dell’RNA. Lo studio è uscito sulla rivista Nature e Nature Astronomy. D’altra parte la Terra di quattro miliardi e mezzo di anni fa era bombardata da asteroidi, e anche da comete (ghiaccio che si trasformò in acqua, altro elemento essenziale per la vita).

Nanni Bignami, noto astrofisico italiano (e anche volto televisivo, chi seguiva Super Quark se lo ricorderà bene, e era lui che scriveva le puntate astrofisiche di Piero Angela), sosteneva che addirittura che la vita poteva essersi formata su Marte e poi trasportata sulla Terra in seguito alle continue collisioni. Il titolo del libro diceva tutto: "I marziani siamo noi" (non che ne fosse certo, però era una possibilità presa in considerazione da molti altri scienziati).

In ogni caso lo studio in questione è l’ulteriore prova che la formazione della vita non è così rara, se consideriamo che sulla Terra iniziò quasi subito la sua formazione (le stromatoliti rinvenute in Australia, prodotte dai primi cianobatteri, hanno quasi quattro miliardi di anni), e stiamo parlando solo di ciò che peschiamo nel nostro sistema solare, vicino alla nostra stella, una delle duecento miliardi di stelle, e parliamo solo della Via Lattea.

È la stessa cosa che stanno facendo i rover su Marte, trovare tracce organiche e amminoacidi nelle rocce sul pianeta rosso, ma non potendole ancora riportare sulla Terra (non abbiamo ancora la tecnologia per farlo, ma succederà presto) dobbiamo analizzarli lì. Non saranno tracce di omini verdi, quella è un’altra storia, tutta fantascientifica.

Una cosa è certa: siamo letteralmente polvere di stelle. Espressione molto poetica, ma anche senza speranza, signore mie.