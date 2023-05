"Vi spiego il nuovo fascismo". Le assurde "lezioni" della Murgia sui social

Un tema nuovo (anzi, "nuovissimo" proprio) ha occupato decine di storie di Instagram di Michela Murgia: l'avvento del "nuovo fascismo" in Italia. Come se in passato non se ne fosse mai occupata, la scrittrice cerca di spiegare per cui – secondo lei – " tutto questo era prevedibile ". Nei fatti, è una rivisitazione tutt'altro che lucida e imparziale della storia contemporanea del nostro Paese a partire dal 1994 (guarda caso) fino ad arrivare ai giorni nostri. Murgia avvia la sua riflessione così: " Gli eventi di queste settimane hanno spinto molte persone a chiedersi: Ma come siamo arrivati ​​a questo punto così all’improvviso? ". La risposta per lei è molto semplice: " Non ci siamo arrivati di colpo ".

L'inizio della sua ricostruzione avviene a metà anni '90. Se da una parte c'è la discesa in campo di Berlusconi, dall'altra c'è la Lega " che in quegli anni era apertamente un partito razzista, antimeridionale, maschilista e separatista per ragioni economiche e fiscali. Ma fu il 2001 il punto di svolta e di chiarezza sul percorso verso lo stato attuale ". A partire dal governo Berlusconi 2 (e anche qua, è curiosa la coincidenza temporale) Michela Murgia comincia a sciorinare una serie di eventi socio-politici accaduti nel nostro Paese che, inseriti uno dietro l'altro, danno vita a un vero e proprio "minestrone" caotico e totalmente senza senso che, secondo le sue ragioni, avrebbero contribuito a costruire il "fascismo" odierno.

Murgia e l'ossessione anti-destra

" Non credete a chi dice che sono state le Twin Towers. Il G8 di Genova è un punto di non ritorno per la mia generazione ", perché con " la violenza di Stato contro gli indifesi " i fatti di Genova hanno infranto per sempre la sua fiducia " nello Stato democratico ". Poi, è tutto un elenco infinito di provvedimenti utile solo a paragonale l'azione di quell'esecutivo di centrodestra - e poi di quello dal 2008 al 2011 - con quella della " retorica duce-contadino ". E via, quindi, alla legge Bossi-Fini, alla legge Biagi, il Family Day, il caso Englaro, fino ad arrivare ai mesi scorsi con il no al salario minimo e al reddito di cittadinanza espresso a gran voce da Giorgia Meloni. Il termine "fascisti" e derivati compare in continuazione nel racconto degli ultimi 30 anni della Murgia, la quale (tra un immancabile schwa e l'altro) dichiara che " il nuovo fascismo si serve dei percorsi democratici, prima di arrivare a forzarli ".