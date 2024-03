Violata la tomba di Michele Merlo, la rabbia del padre: "Gesto grave"

Non c'è pace per la famiglia di Michele Merlo, il giovane cantante di Amici morto all'età di 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Per la seconda volta in due anni la tomba di Mike Bird, nome d'arte di Michele, è stata violata da sconosciuti che hanno prima sottratto un libro, deposto sulla sua tomba, è poi imbrattato la lapide con una scritta contro l'autrice del libro dedicato proprio a Merlo.

A denunciare l'accaduto è stato il padre del cantante vicentino, che si è duramente sfogato per lo spregio contro la tomba del figlio. "Un gesto odioso e particolarmente grave", ha dichiarato Domenico Merlo all'emittente locale Tva, proseguendo: "Non si può vilipendere in questo modo la tomba di un ragazzo così giovane morto in quel modo. Credo si tratti di persone malate che devono essere sorvegliate".

Cosa è successo nel cimitero

Secondo quanto riferito dal padre di Michele Merlo dalla tomba del figlio prima sarebbe sparito un libro intitolato "Con il cuore tra le righe" - scritto dall'autrice trentina Alice Porta e dedicato proprio a Michele - poi sarebbe comparsa una scritta contro la scrittrice: "Vergognati Alice Porta". Una copia del volume era stata deposta sulla tomba di Michele chiusa in una busta trasparente di plastica per evitare che le intemperie la rovinassero. Uno dei tanti doni che i fan di Mike Bird hanno lasciato negli ultimi tre anni sulla sepoltura del giovane cantante e che i fan continuano a lasciare, quando visitano il luogo dove è stato sepolto. A rendere più ignobile il gesto, la comparsa della scritta contro l'autrice del libro che sembra ricondurre a un fatto privato.

Il precedente due anni fa

Un episodio simile era accaduto a dicembre 2022, quando dalla tomba di Michele erano stati rubati i gadget deposti dagli ammiratori tra i quali peluche, una tazza e un anello con la lettera M. In quell'occasione fu la madre di Merlo, Katia Ferrari, a raccontare l'increscioso episodio con un post su Facebook. "Sono già arrabbiata con il mondo dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere i regali di Michele. Vergognoso", scrisse la donna devastata dal saccheggio. Oggi come due anni fa, la tomba di Mike Bird è stata nuovamente violata e i suoi genitori non sono rimasti in silenzio. Così Domenico Merlo ha chiesto l'intervento del Comune: "Da parte dell'amministrazione comunale di Rosà servirebbe maggiore vigilanza sul cimitero perché episodi come questi, purtroppo non sono nuovi". Intanto la famiglia rimane in attesa della decisione del tribunale di Vicenza, che deve pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione del caso.