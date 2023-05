"Voce della Meloni simile a Hitler". Da Haber insulti al centrodestra

Alessandro Haber va senza freni contro il centrodestra. L'attore teatrale e cinematografico si lascia infatti andare a pesantissimi giudizi nei confronti degli esponenti politici del centrodestra durante un'intervista rilasciata a FanPage. " A me la Meloni e Salvini stanno veramente sul cazzo. Fanno l'occhiolino agli estremisti, con quelle dichiarazioni che poi subito dopo ribaltano - sono le parole durissime di Haber -. Non mi piacciono quel tipo di persone. Sento che sono pericolose, mi turbano ". Ma l'attore va anche ben oltre questi giudizi già di per loro molto crudi. C'è infatti qualcosa che lo ha turbato più di altro sul presidente del Consiglio. " Per esempio quando la Meloni in Spagna ha tenuto quel comizio dove diceva: 'Sono una donna, sono una madre, sono cristiana'. Con quella faccia da matta che era molto vicina a quella di Hitler ".

Insulti molto pesanti, quindi, nei confronti del centrodestra. Anche se poi Alessandro Haber tenta di fare una piccolissima retromarcia, almeno sulla Meloni, la quale forse " ha fatto meno paura di quel che sembrava. Lasciamola governare ". Ma insiste pesantemente su Matteo Salvini e Ignazio La Russa che " continuano a starmi sul cazzo, come altra gente che hanno attorno. Soggetti che cerco di tenere alla larga ". Invece è assai benevolo con Elly Schlein: " Mi piace, mi sembra una con le palle. Io rimango un uomo di sinistra, anche se ormai sinistra, destra e centro sono tutto un grande minestrone. Non c'è nessuno che mi eccita veramente. Gli argomenti sono i soliti, lavoro, migranti, economia, ognuno ha le sue teorie ma ho la percezione che sia difficile cambiare qualcosa con la politica ".