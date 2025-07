Voli, liquidi nel bagaglio a mano senza limiti

Il limite in realtà c’è ed è quello dei due litri per singolo contenitore, ma adesso ormai è ufficiale: la Conferenza europea sull’Aviazione civile, come avevamo scritto nei giorni scorsi che sarebbe successo, ha dato il via libera al trasporto nel bagaglio a mano che porteremo in aereo di liquidi come profumi, liquori, bottiglie di vino e olio, ma anche gel, creme e aerosol. E questo a partire da subito e per tutti i voli in partenza negli aeroporti europei dotati di scanner di ultima generazione. Tra gli scali aeroportuali europei sono inclusi quindi quelli italiani di Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino che infatti hanno introdotto nuovi scanner 3D. Grazie all’approvazione comunitaria quindi n questi aeroporti non ci sono quindi più limiti di volume per i liquidi, purché si trovino in contenitori da massimo 100 millilitri, e possano essere trasportati nel beauty case senza il sacchetto di plastica trasparente. Negli aeroporti non ancora dotati di questi scanner della Smiths Detection (contenuti in particolare nel dispositivo Hi-Scan 6040 CTiX), però, le vecchie

regole rimangono in vigore, ovvero il limite di 100 millilitri per contenitore e la necessità di un sacchetto di plastica trasparente da 1 litro. Le eccezioni per liquidi per neonati o per uso medico continuano naturalmente ad applicarsi ovunque, ma per evitare problemi ai controlli, è consigliabile controllare sempre il sito dell’aeroporto di partenza e di eventuali scali prima del volo secondo quanto riporta Flibco. È probabile che qualche scalo si prenda delle ore in più prima di rimuovere i vincoli, ma di fatto le restrizioni non ci sono più.

La tecnologia di nuovi scanner permette infatti - come spiega Il Corriere della Sera che aveva anticipato la notizia giorni fa - di fare una sorta di Tac al contenuto delle valigie. Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, garante italiano della sicurezza dei cieli, sostiene che la Smiths Detection mette in campo l’intelligenza artificiale per capire, grazie ad algoritmi sentinella, se il liquido custodito in valigia sia innocuo e sicuro, oppure no.

Dalla sua sede europea, l’Airports Council International – che rappresenta 575 operatori aeroportuali

nel mondo – in una nota approva la novità. E nel dettaglio scrive: «La revoca della restrizione (a soli 100 millilitri) migliorerà la comodità e l’esperienza dei passeggeri, permettendo agli aeroporti che hanno investito in questo specifico equipaggiamento di velocizzare i controlli di sicurezza ».

Da due anni, infatti proprio Airports Council International domanda la creazione di un sistema di test e certificazione integrato a livello europeo per le apparecchiature di sicurezza aeroportuale, in piena cooperazione con Regno Unito e Usa. Si tratta di uno dei punti chiave del Manifesto politico che è stato pubblicato all’inizio del 2024.