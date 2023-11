"Vuoi fermare il petrolio...?". La frase da applausi contro il movimento "Just Stop Oil"

La rabbia contro le proteste ambientaliste che paralizzano il traffico nelle metropoli si può manifestarsi in vari modi: per questo è diventato virale il video di un uomo parecchio adirato per essere rimasto bloccato dall'ennesima campagna di "Just Stop Oil". Quello che è successo di ieri nel Regno Unito ha creato non pochi imbarazzi tra i vari militanti del movimento ecologista.

La dialettica del passante che spiazza "Just Stop Oil"

Un passante camminava alle prime ore della mattina su Hendon Way, a nord di Londra, che è una delle strade più trafficate della capitale, in quella che è ufficialmente la terza settimana della sua implacabile iniziativa contro gli automobilisti. Gli agenti della polizia metropolitana erano già arrivati ​​abbastanza rapidamente sul posto e hanno poi effettuato più di 110 arresti. Le immagini giunte dal Regno Unito mostrano infatti un'enorme dispiegamento di forze dell'ordine presenti in strada, con agenti che sono stati richiamati da altri quartieri per far fronte all'ennesimo caos generato da questa protesta. Tuttavia, a diventare protagonista di questa vicenda è stato un uomo che, mentre camminava su Hendon Way non ha perso l'occasione per urlare tutta la sua indignazione nei confronti degli eco-vandali.

Inizialmente il signore ritiene che quello che hanno messo in scena fosse in realtà uno "scherzo" in quanto stavano facendo perdere tempo e (per l'appunto) anche benzina a tutti gli automobilisti costretti allo stop mentre suonavano imperterriti il clacson come reazione al disagio causato dagli eco-fanatici. Si passa poi al sarcasmo: " Ben fatto, ragazzi. Funzionerà sicuramente questa idea ". E poi ancora aggiunge: " Che idea brillante ". Subito dopo, però, si passa all'attacco dialettico. Guardando in faccia un ragazzo che, mentre marciava, stava esibendo il classico striscione di "Just Stop Oil", il passante chiede retoricamente: " Che cosa intendi tu con 'stop oil'? ". Ecco poi l'altra domanda che mette in seria difficoltà l'interlocutore: " Di cosa sono fatti i tuoi vestiti? Come sono arrivati ​​qui i tuoi vestiti? ".

La replica definitiva contro le proteste