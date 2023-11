Ecovandali in azione a Londra: martellate sul vetro della "Venere Rokeby"

Ennesimo assalto degli ecovandali in un museo. A Londra, due attivisti appartenenti al gruppo Just Stop Oil sono entrati nella National Portrait gallery, vicino a Trafalgar Square, e hanno rotto il vetro a copertura del dipinto Rokeby Venus dell’artista spagnolo Diego Velazquez. “ Intorno alle 10.45 Hanan, 22 anni, e Harrison, 20 anni, hanno usato martelli di sicurezza per rompere ” la copertura del quadro, hanno fatto sapere gli ambientalisti.

Nei video diffusi sui social network si vedono i due attivisti accanirsi sul vetro a protezione del dipinto seicentesco, danneggiandolo in più punti. I due si sono anche rivolti alle persone presenti nella galleria d’arte. “ Le donne non hanno ottenuto il diritto di voto votando. È il tempo di fatti, non di parole ”, ha dichiarato Hanan, studentessa di Londra. “ È il momento di fermare il petrolio ”. “ La politica ci ha delusi. In milioni moriranno a causa delle nuove licenze per l’estrazione di gas e petrolio ”, ha detto il suo compagno di ecovandalismo. “ Se amiamo l’arte, se amiamo la storia, se amiamo le nostre famiglie dobbiamo fermare il petrolio ”. I due attivisti sono stati arrestati dalla polizia metropolitana di Londra, che ha riferito anche di un corteo in marcia a Whitehall, la zona dove si trovano molti edifici governativi del Regno Unito. La galleria d’arte ha fatto sapere che il dipinto è stato rimosso, in modo da consentire ai restauratori di valutare la presenza di danni.

Il dipinto Rokeby Venus è stato vandalizzato anche nel 1914 dalla suffragetta britannica Mary Raleigh Richardson. La donna ha colpito il quadro con un coltello da macellaio, aprendo sette squarci riparati con successo da Helmut Ruhemann, uno dei migliori restaurato del secolo scorso. Al tempo, l’attivista aveva dichiarato di aver compiuto quel gesto per “ distruggere l'immagine di una delle donne più belle della storia mitologica in segno di protesta contro il Governo per aver distrutto la signora Pankhurst ”, una suffragetta arrestata dalle autorità britanniche. A questo episodio si è richiamata anche l’ecovandala Hanan, che ha dichiarato di aver usato “ metodi simili nella lotta per la giustizia climatica ”.

Il movimento Just Stop Oil è una branca del controverso gruppo radicale internazionale Extinction Rebellion, nata per protestare contro il rilancio delle licenze di estrazione di petrolio e gas. Già in passato, i suoi militanti hanno preso d’assalto musei e gallerie d’arte nel Regno Unito e in altri Paesi, limitandosi però a imbrattare i quadri con la vernice.