Aule inagibili, il Codacons fa due esposti. Uno alla Corte dei Conti sui fondi usati

Anche questa settimana gli studenti del dipartimento di Matematica della Statale porteranno banchi, sedie e libri all'aperto per protestare contro la mancanza di aule e spazi dove studiare. Il Codacons presenta un esposto in procura e uno alla Corte dei conti e chiede al ministro dell'Istruzione di intervenire urgentemente per garantire il diritto allo studio e la sicurezza di studenti e docenti. Il dipartimento di Matematica, in via Saldini, zona Città Studi, è da anni bloccato da una situazione insostenibile: dal 2019 l'edificio è occupato da cantieri e impalcature che rendono inaccessibili gran parte degli spazi destinati allo studio e alla didattica. Alla carenza di spazi si aggiungono infiltrazioni e problemi strutturali che causano ritardi continui nella riqualificazione dell'edificio. Il piano dei lavori, approvato sei anni fa avrebbe dovuto concludersi nel 2027. Ma sta registrando ritardi significativi. Il Codacons: «È inconcepibile che un'università pubblica, con un dipartimento di eccellenza come quello di Matematica, non sia in grado di garantire le condizioni minime per il diritto allo studio. Chiediamo alla governance della Statale e al Ministero un intervento deciso e immediato».

Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, sollecitando un intervento urgente da parte del Ministro dell'Istruzione e, insieme, ha inoltrato un esposto alla Corte dei Conti affinché venga fatta piena luce sull'utilizzo dei fondi pubblici stanziati per gli interventi di ristrutturazione.