In auto con la moglie e il figlio piccolo truffa anziani: pregiudicato 37enne in cella

Sabato mattina gli investigatori della Squadra mobile della questura hanno arrestato in flagranza per truffa un pluripregiudicato italiano di 37 anni che aveva appena messo a segno un colpo, con l'escamotage del finto danno automobilistico, contro un pensionato invalido e cardiopatico di 83 anni. È successo in via Palazzolo, al Portello. Dove i poliziotti hanno notato il malvivente discutere animatamente con un anziano in palese difficoltà. Stava mostrando infatti all'83enne la parte posteriore della propria vettura indicando un fantomatico danno consistente in rigature bianche. I poliziotti hanno controllato in banca dati la vettura che è risultata segnalata per la commissione di truffe di vario genere, tra qui quella «dello specchietto». Nel mentre il pregiudicato aveva cominciato ad alzare la voce nei confronti della vittima che si mostrava scettica circa il fatto di aver causato quel danno. Il truffatore è riuscito a farsi consegnare una banconota da 5 euro, l'unica in possesso del pensionato, ormai in lacrime e tremante, prima di risalire in auto e allontanarsi. Gli agenti sono intervenuti per bloccare la vettura con i vetri posteriori oscurati: sul sedile posteriore erano seduti la moglie e il figlio piccolo dell'indagato.

E, a proposito di fasce deboli, riprendono gli incontri con anziane e anziani nei quartieri sul tema della prevenzione alle truffe organizzati dalla Polizia locale, in collaborazione con il Pool antitruffa della Procura di Milano, la Prefettura e i Municipi. I prossimi appuntamenti in calendario sono programmati per dopodomani, mercoledì 26 marzo, alle 15, nella sala consiliare del Municipio 7, in via Anselmo da Baggio 55. Si passa poi a venerdì 4 aprile alle 15 al Cam di Lampugnano, in via Lampugnano 145 e nuovamente al Municipio 7 presso la socialità della cooperativa Equa in via Gabetti 15, mercoledì 9 aprile dalle ore 10 alle ore 12.

Tutti gli incontri sono aperti a tutti i cittadini e le cittadine e gratuiti.

Sono tenuti dagli agenti della scuola del Corpo della Polizia locale e del Pool antitruffa - composto sia da vigili che da personale della Polizia di stato - che spiegano quali comportamenti e precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le forze dell'ordine.