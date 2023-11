Le 5 migliori station wagon del momento: la nostra classifica

La station wagon ha da sempre rappresentato quell'idea di vettura in grado di coniugare spazio, affidabilità e comfort. Nel corso degli anni, le familiari si sono trasformate da vetture da lavoro in veicoli trasversali, utili tanto per compiere grandi traversate autostradali quanto per trascorrere il tempo libero. Attualmente, il loro appeal è un po' scemato rispetto ad alcuni anni fa, ma possiedono ancora dei validi sostenitori, che non rinuncerebbero mai al bel mix di qualità che sanno offrire. Dunque, vediamo quelle che per noi sono le 5 migliori proposte tra le station wagon moderne.

5º BMW Serie 3 Touring

La prima scelta di chi mette la sportività in pole position. Anche la sesta generazione di BMW Serie 3 Touring sa divertire ed emozionare, con delle doti dinamiche uniche nel suo genere. Al di là del suo temperamento entusiasmante, quest'auto offre uno spazio lodevole sia per i passeggeri che per i bagagli. L'abitacolo è ovviamente rifinito in modo impeccabile e, grazie all'ultimo restyling, anche la tecnologia è all'avanguardia, come si può ben notare dal cruscotto digitale di 12,3" e dallo schermo centrale di 14,9". La trazione può essere posteriore o integrale, mentre le motorizzazioni spaziano dal classico benzina agli ibridi benzina e diesel, mild e plug-in. Il bagagliaio offre queste dimensioni: 410-500/1420-1510 litri.

Prezzo a partire da 47.900 euro

4º Skoda Octavia Wagon

Nasce sul pianale condiviso con Audi A3, Volkswagen Golf e Seat Leon. La Skoda Octavia Wagon è il trionfo del pragmatismo, della sostanza che batte la forma. Le sue linee decise e a tratti bombate ci ricordano che stiamo parlando di una macchina solida e funzionale, ma non di un oggetto da copertina. Tuttavia, le sue doti sono altre, come la grande abitabilità interna e il consistente bagagliaio (495-640/1560-1700 litri). L'auto è un trionfo di affidabilità, con ogni tipologia di motore a disposizione, che va dai classici benzina e diesel, alle alternative composte dal metano e dal mild-hybrid a benzina.

Prezzo a partire da 29.100 euro

3º Ford Focus Wagon

La Ford Focus Wagon possiede delle linee sinuose e garantisce molto spazio a chi la sceglie come compagna di strada. Nell'abitacolo, una volta entrati, si ha la sensazione di trovarsi in un ambiente luminoso e ampio. Anche le finiture, pur parlando di un'auto generalista, sono più che buone. La plancia è molto classica nel suo sviluppo orizzontale, tanto che ospita il cruscotto con il tachimetro e il contagiri a lancette separati da un schermo a colori di 4,2", mentre nelle versioni più ricche l'intera strumentazione è digitale, con diagonale di 12,3". Il bagagliaio è rifinito con cura ed è ben sfruttabile, grazie alla forma squadrata. La capacità si attesta sui 635/1653 litri. Tra le classiche soluzioni qualità/prezzo, la Focus è una delle migliori. Motori a gasolio o ibrido-benzina.

Prezzo a partire da 32.000 euro

2º Toyota Corolla Touring Sports

Elegante e sportiva, la Toyota Corolla Touring Sports ha una personalità molto più marcata della versione berlina. L'abitacolo ha un aspetto minimalista e all'avanguardia, impreziosito dalla quasi assenza di tasti fisici, e da un tunnel centrale voluminoso. Il sistema multimediale con schermo di grandi dimensioni posto nella parte alta della plancia, ci fa intendere che la vocazione tecnologica non manca. La parola d'ordine resta comunque spazio, vero punto di forza di questa macchina. Le motorizzazioni sono soltanto ibride a benzina, con due diversi range di potenza. Il bagagliaio è di assoluto livello: 581-596/1591-1606 litri.

Prezzo a partire da 34.300 euro

1º posto tra le station wagon: Audi A4 Avant

L'Audi A4 Avant è la sintesi perfetta tra praticità, spazio, ottime rifiniture, comfort e prestazioni. Non si può chiedere di più a un veicolo di questa categoria. Realizzata facendo un uso massiccio di materiali leggeri, possiede un’aerodinamica ben sviluppata (Cx di 0,26). Questo significa che tanto le performance, quanto i consumi saranno ben bilanciati. Inoltre, lo spazio interno presenta delle forme razionali, ed è elegante e curato, oltre che molto comodo, almeno per quattro persone. Il bagagliaio, invece, ha delle buone caratteristiche per una carrozzeria così filante (420-495/1435-1495 litri). I motori a disposizione sono benzina, ibrido-gasolio e ibrido-benzina. Trazione anteriore o integrale.