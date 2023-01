Alfa Romeo 6C, nel 2023 sarà svelata la prossima sportiva del Biscione

Il 2023 inizia con il botto, lato automobilistico, con tante novità che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Oltre alle dieci vetture più attese nel corso dell’anno, è ora la volta della casa italiana, pronta a presentare una sportiva davvero con i fiocchi. Prende il nome di Alfa Romeo 6C (nome non ancora confermato) e sarà prodotta in tiratura limita per pochissimi eletti. Lo comunica la stesso brand sui suoi social, grazie ad un video teaser che lascia presagire il meglio (dal fotogramma che vedete sotto, si può quasi riconoscere un “6” stilizzato, come se fosse un easter egg). Non si hanno ancora informazioni circa il powertrain e la meccanica, potrebbe essere endotemrica, ibrida o, probabilmente elettrica. Ci si aspetta quindi una realizzazione tailor-made, con probabilmente meno di 100 esemplari ad un prezzo stimato di circa 200.000 euro.

L’Alfa Romeo più suggestiva

Secondo le indiscrezioni, si avranno maggiori informazioni a partire da marzo 2023, mese in cui l’AD di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, probabilmente presenterà il progetto dell’attesa supercar italiana. Si tratterà del modello più prestigioso a listino, dei sei attesi da Alfa entro il 2027: B-SUV (su base Jeep Avenger), Tonale, nuove Giulia e Stelvio, questa supercar e un altro ancora da rivelare. Come anticipato, non si hanno conferme lato meccanico, ma si può subito escludere qualsiasi affinità con Maserati MC20. Non si tratterà perciò di un’operazione analoga a quanto fatto nel 2007 tra Alfa Romeo 8C e Maserati GranTurismo. C’è chi auspica un primo modello completamente elettrico, ad alte prestazioni, a fare da “manifesto” per le vetture del Biscione che verranno, posizionando i punti cardine per la gamma a zero emissioni che verrà. Altri invece ipotizzano un concpet simile a quello proposto con la nuovissima Alfa-Romeo Giulia SWB Zagato il capolavoro unico commissionato dal collezionista tedesco all’atelier milanese.

Potrebbe trattarsi di una sportiva due posti, derivata dal pianale Giorgio e con il V6 biturbo da oltre 500 CV. Si tratterà di un’auto pensata esclusivamente per il piacere di guida, ma non omologata per il solo utilizzo in pista: sarà dotata di tutti i comfort necessari, adeguata per esprimersi al meglio anche su strada e con un raffinato schema meccanico per far risplendere il DNA Alfa Romeo. Non si può però escludere alcun tipo di carrozzeria, dalla coupè 2 posti (in stile GTV) ad una più suggestiva supercar (6C) fino ad una decappottabile che potrebbe far rivivere il nome Duetto.