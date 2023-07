Alfa Romeo, la nuova supercar potrebbe chiamarsi 6C

Alfa Romeo ha fatto sapere che mercoledì 30 agosto 2023, presso il famoso Museo Storico di Arese, sarà svelata la nuova supercar del biscione, con un evento speciale organizzato ad hoc per l’occorrenza. Prende il nome di “Il coraggio di sognare” ed è stato confermato dallo stesso Amministratore Delegato del marchio, Jean-Philippe Imparato, in occasione del lancio di nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sul mercato cinese. Il manager ha parlato di ”un progetto audace, un sogno diventato realtà, ispirato da un team di lavoro che ha deciso di sognare per un’idea unica”.

La nuova Supercar di Alfa Romeo?

Le voci circa una nuova Supercar di Alfa Romeo sembrano sempre più confermate, sebbene ci sia il sentore di essere in procinto del live di una concept o a tiratura limitata e non di un modello di serie, fatto e finito. Potrebbe anche trattarsi di uno studio progettuale che donerà l’ispirazione per i futuri modelli sportivi della casa italiana. Si pensa inoltre che possa esserci lo “zampino” della scuderia di Formula 1 Alfa Romeo Sauber, sia per la concomitanza con il Gran Premio di F1 di Monza, sia per la parola “team” impiegata dal manager durante la presentazione dei due modelli in Cina. Con ogni probabilità dovrebbe ispirarsi alla celebre Alfa Romeo 33 Stradale, prendendo anche il nome di Alfa Romeo 6C.

Piattaforma Giorgio e V6 Biturbo

Sappiamo inoltre che gli esemplari previsti sono stati già tutti prenotati e venduti, dai più grandi collezionisti in tutto il mondo. Sembra anche logico pensare che il nuovo modello prenderà ispirazione dalla One-Off Giulia SWB Zagato, l’esemplare prodotto su ordinazione di un noto collezionista tedesco. Se così fosse, dovrebbe adottare la tanto amata piattaforma Giorgio, rivista nelle dimensioni e nei supporti e sfruttare l’ormai immancabile 2.9 V6 Biturbo già visto anche sulla nuova Giulia Quadrifoglio, portato ora a 520 CV.

Supercar bella da vedere e da guidare

Due caratteristiche immancabili per un brand come Alfa Romeo. La piattaforma sopra citata dovrebbe assicurare elevate doti dinamiche e piacere di guida, mentre in termini di design ci si affida al centro stile Alfa Romeo, probabilmente supportato anche dall’Atelier di Zagato. Imparato ha spiegato che sarà “Iconica, super sexy e immediatamente riconoscibile come un’Alfa Romeo”. A tal proposito sembra fuori discussione la presenza del trilobo frontale, con gruppi ottici ricercati e, magari, ad effetto arrotondato e non a triplice onda, come invece appare su Tonale e Giulia/Stelvio restyling.

Il prezzo? Non si sanno ancora le unità previste, ma è probabile che si arrivi a sfiorare anche il milione di euro.