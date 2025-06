Audi A3 allstreet TFSIe, primo contatto con l'ibrida plug-in

Ascolta ora 00:00 00:00

Vini pregiati, prelibati tartufi e dolci colline dove perdere lo sguardo. Questa è la cartolina che viene offerta dalle Langhe, una terra da scoprire. Meglio se a bordo della nuova Audi A3 allstreet TFSIe, la versione ibrida plug-in del crossover urbano della Casa dei Quattro Anelli, che abbiamo saggiato in un romantico itinerario in questa incantata porzione di Piemonte. Partiamo, però, nel fare conoscenza con il veicolo.

Un design diverso dal solito

Anche un occhio più distratto capisce subito di non trovarsi di fronte alla classica A3 Sportback. Infatti, la allstreet sfoggia dei passaruota marcati, finiture a contrasto, e la mascherina single frame in nero opaco: è un design che parla il linguaggio dei SUV, ma senza strafare, come ci ricorda l’assetto rialzato di 30 millimetri. Nel complesso si percepisce un atteggiamento da avventuriera metropolitana, pronta tanto a sfidare il traffico quotidiano quanto una bella gita fuori porta. La vera differenza di questa variante rispetto alle altre allstreet è che, trattandosi di una plug-in hybrid, al di sopra della ruota anteriore sinistra troviamo lo sportello per la ricarica della batteria.

Il sistema ibrido plug-in

Sotto al cofano, invece, scintilla l’efficace sistema ibrido plug-in sviluppato dal colosso tedesco e formato da un motore benzina 1.5 TFSI evo2 da 150 CV e 250 Nm abbinato a un propulsore elettrico PSM, quest’ultimo in grado di erogare 116 CV e 330 Nm. La potenza complessiva è di 204 CV (350 Nm di coppia), che possono spingere la vettura a prestazioni più che interessanti: scatta da 0 a 100 in 7,4 secondi e arriva fino a 225 km/h, ma qualora si volesse viaggiare in elettrico puro, si potrebbe fare fino a 140 km/h di velocità massima. La batteria ad alta tensione da 25,7 kWh garantisce un’autonomia di 138 chilometri (ciclo WLTP), e ridarle energia non sarà mai un problema. Infatti, si può effettuare la ricarica rapida in DC fino a 50 kW (si passa dal 10 all’80% della capacità in meno di 30 minuti), oppure, comodamente a casa, in AC fino a 11 kW, con un “rifornimento” completo in appena due ore e mezza.

Come altre vetture del suo genere, anche la A3 ha un programma (EV) di marcia per muoversi solo a batteria, a meno che non ci sia energia insufficiente. In condizioni normali, si utilizza Auto Hybrid, che gestisce in automatico l’interazione tra il motore termico e quello elettrico. Qualora, invece, si volesse preservare la carica della batteria, “forzando” il funzionamento a benzina, va attivata la funzione Battery Hold.

Come va su strada

Passando alle doti dinamiche, la compatta di Audi brilla per precisione di sterzo e tenuta di strada, doti che si apprezzano volentieri nei sentieri tortuosi e ricchi di tornanti. Altrettanto positive sono la fluidità dell'ibrido e la ripresa offerta quando si sollecita il pedale dell'acceleratore. Ma è altrettanto garbata e confortevole quando le si richiede di trasferirci in modo placido da un punto a un altro della mappa: insonorizzazione di livello e rumorosità del motore termico - quando attivo - praticamente assente. Dentro all’abitacolo si riscopre il sobrio lusso alla tedesca: virtual cockpit da 12,3’’, navigazione MMI touch, Audi sound system da 180W, e tutta la completa miriade di assistenti alla guida di ultima generazione.

Audi A3 allestreet TFSIe, listino prezzi

Ma quanto ci vuole per portarla

a casa?Un prezzo che dà accesso non soltanto a un’auto, ma a un’idea nuova di mobilità. La A3 allstreet TFSI e non urla, non ostenta. Ma fa tutto quello che serve, e lo fa benissimo.