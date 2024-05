Audi A3 allstreet, un viaggio milanese dedicato a cultura, innovazione e creatività

Sportiva, agile e con un assetto pensato per la mobilità urbana. Stiamo parlando della nuova Audi A3 allstreet. Alla vocazione estetica all terrain si accompagna l’assetto rialzato di 30 mm rispetto alle versioni di A3 Sportback e Sedan. Creata all’insegna dell’agilità, Audi A3 allstreet dimostra una spiccata tendenza alla sportività.. Siamo andati a conoscerla a Milano, città che rappresenta e trasferisce alcuni valori della Casa dei quattro anelli, attraverso un percorso a tappe basato su cultura, innovazione e creatività.

Audi A3 allstreet

Era il 1996 quando Audi A3 debuttò sul mercato, un momento che ha coinciso con la nascita della classe compatta del marchio premium. Oggi la Casa dei quattro anelli ha introdotto il nuovo crossover urbano Audi A3 allstreet. Il legame della vettura con il territorio milanese è particolarmente forte, Milano rappresenta alcuni valori del brand. Il viaggio proposto nel cuore della Lombardia ha previsto tre tappe principali. La prima si è svolta presso la fondazione Feltrinelli, dove è stata presentata la cultura della tecnica e tutte le caratteristiche del prodotto tra cui il dinamismo allstreet; la seconda tappa, invece, si è focalizzata sull’innovazione presso la sede principale di Artemide S.p.A. le cui lampade sono considerate delle icone del design contemporaneo; l’ultimo step, infine, si è svolto presso la Triennale di Milano per parlare di creatività, un aspetto che si può riconoscere nell’identità spiccata interna ed esterna di Audi A3 allstreet.

Le caratteristiche tecniche

L’auto offre un assetto rialzato di 30 mm rispetto alle versioni Sportback e Sedan. La vettura presenta molle e ammortizzatori specifici per offrire una migliore esperienza di guida. La gamma della Audi A3 presenta una serie di motorizzazioni all'avanguardia, compresi i propulsori a 4 cilindri TDI, TFSI e mild-hybrid, con potenze che vanno da 116 a 333 CV. Questi motori rappresentano il massimo livello di tecnologia per quanto riguarda la propulsione a benzina e diesel. Rispetto alle versioni precedenti, i nuovi motori mostrano una significativa riduzione dei consumi e delle emissioni, fino al 20%. Infatti al centro dell'offerta attuale troviamo i motori 2.0 (35) TDI da 150 CV e 1.5 (35) TFSI MHEV da 150 CV, entrambi abbinati alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Questi propulsori sono disponibili su tutti i modelli della gamma: Audi A3 allstreet, Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Il motore 1.5 TFSI, in particolare, sfrutta tecnologie avanzate mild-hybrid a 48 Volt, con un alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) che fornisce un boost elettrico di 50 Nm e 12 CV, contribuendo così alla trazione endotermica. Inoltre, il sistema cylinder on demand (COD) disattiva temporaneamente il secondo e il terzo cilindro durante carichi bassi e medi, migliorando l'efficienza complessiva del motore. Dopo il lancio verranno inserite sul mercato altre motorizzazioni.

Tecnologia e modalità di acquisto

La gamma Audi A3 presenta finiture raffinate con rivestimenti in poliestere riciclato e dotazioni di sicurezza particolarmente elevate. Inoltre il modello offre la possibilità di aggiungere fino a quattro firme luminose opzionabili attraverso l’MMI e il nuovo App store integrato in vettura. L’auto prevede anche alcune personalizzazioni come il pacchetto luci ambiente pro che inserisce un elemento di design in corrispondenza dei pannelli porta anteriori. Inoltre è possibile usufruire di Audi Value, uno strumento che consente al cliente di guidare la versione top gamma Audi A3 allstreet 1.5 (35) TFSI 150 CV S tronic MHEV 48V Identity Contrast versando rata mensile di 329 euro per 3 anni/45mila chilometri.

Finito il periodo stabilito dal contratto, è possibile scegliere se saldare l’auto, sostituirla oppure restituirla.