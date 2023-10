Audi A8 2023: imponente, super tecnologica e anche plug-in, per il massimo comfort. La prova

Audi A8 2023 è la massima espressione tecnologica della casa tedesca, capace di concentrare in un solo modello tutto il massimo dell’esperienza acquisita negli ultimi anni in termini di comfort, dinamica di guida, sicurezza ed elettrificazione. Si perché il modello da noi provato era anche equipaggiato con la motorizzazione 60 TFSI e, spinta dal portentoso 3.0 V6 turbo a benzina supportato da una meccanica ibrida, così da massimizzare l’efficienza e abbattere i consumi, soprattutto grazie ai quasi 50 km che è in grado di effettuare a zero emissioni. Finiture e materiali ultra lusso, abbinati a soluzioni hi-tech per rendere piacevole qualsiasi spostamento, soprattutto da passeggeri. Il listino di nuova Audi A8 parte da una base di 102.850 euro.

Design e dimensioni

Audi A8 è disponibile in due versioni, standard da 5,17 m di lunghezza oppure “L”, a passo lungo, da ben 5,32 m di lunghezza, come nel nostro caso. La larghezza è anch’essa imponente, ben 1,95 m esclusi gli specchietti, rendendosi così una presenza incredibile su strada. Il peso è ovviamente importante, considerata la stazza ma anche la meccanica. Grazie infatti alla batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh, il peso è destinato a salire notevolmente, raggiungendo quota 2.415 kg in ordine di marcia. Si rinnova però nel frontale, con nuovi gruppi ottici Led Audi Matrix a richiesta, dalla particolare firma luminosa e con un fascio luminoso tra i migliori mai provati: sono in grado di illuminare a giorno in qualsiasi condizione, creando dei coni d’ombra in prossimità di pedoni o altre auto sulla strada. Nuova anche la griglia single frame con la nuova trama tridimensionale che, in occasione dell’allestimento S-Line, appare brunita e con finiture nere lucide. Posteriormente debuttano i nuovi gruppi ottici OLED, con segmenti digitali capaci di ricreare diverse sagome a seconda delle condizioni di guida, delle preferenze del conducente o per segnalare situazioni agli automobilisti che seguono.

Non mancano i cerchi sportivi fino a 20 o 21”, diamantati e neri lucidi e il nostro esemplare è anche impreziosito con pinze freno rosse sportive con dischi flottanti in acciaio dalla generosa dimensione. Tutte le modanature esterne sono nere lucide, grazie ad un pacchetto dedicato e sono disponibili anche i privacy glass, con livelli di copertura davvero elevatissimi, senza lasciar intravedere l’abitacolo dall’esterno.

Interni, tecnologia e comfort da prima classe

L’abitacolo è il grande protagonista dell’auto, trattandosi di un vero e proprio salotto su ruote. Ogni dettaglio, materiale, superfice o pulsante è curato nei minimi particolari, con assemblaggi di livello e nessuno scricchiolio durante la marcia. Ci sono tante divere superfici, tra cui pelle, Alcantara, alluminio, tessuto scamosciato, plastiche super soffici e pannelli in simil vetro. Nulla è lasciato al caso, anche nelle parti più nascoste o non raggiungibili dalle mani. La plancia è imponente, traendo ispirazione dall’ambiente nautico, con listelli cromati e superfici minimaliste nere lucide. Tre i display nella zona anteriore, con l’Audi Virtual Cockpit da 12,3” di fronte al conducente, il display centrale Audi MMI Plus da 10” e un terzo display da 9” per la gestione del clima automatico e i sedili (ovviamente a regolazione elettronica, riscaldati e ventilati). Il pozzetto centrale a scomparsa è davvero capiente, tutto rifinito in morbida moquette così come il volante sportivo S-Line, in pelle traforata, appare di altissima fattura. Singolare il movimento delle bocchette d’aerazione centrali, che spariscono dietro ad una paratia nera lucida, non appena si spegne la vettura. Tutto l’abitacolo è poi abbellito con le luci soffuse a led multicolore. Sorprendono poi alcuni dettagli come i tasti digitali per la regolazione del flusso d’aria dalle bocchette, la consistenza della maniglia per l’apertura delle portiere o la qualità audio dell’impianto audio.

Ma a rendere l’auto così speciale è proprio la parte posteriore, dove si nascondono due chaise longue regolabili elettricamente, con tanto di massaggio, riscaldamento o ventilazione. Il poggiaschiena centrale si ribalta diventando un tunnel multifunzione, con portaoggetti e tablet da cui comandare le tendine parasole, la climatizzazione o il clima automatico quadri zona. Due anche i display da 10” per i passeggeri posteriori, con tanto di ingresso video HDMI o USB C, con cui riprodurre video da altre sorgenti esterne. Sono anche disponibili due prese di ricarica USB C e una presa standard a due poli da cui caricare smartphone o altri device. Non manca lo spazio neanche nel bagagliaio, con una capienza minima di 390 litri, ridotta per via dello spazio extra occupato dalla meccanica ibrida. A richiesta con le personalizzazioni di Audi Exclusive è anche possibile equipaggiare la vettura con un frigo bar tra i sedili posteriori, con due slot porta bottiglie e due calici, con una temperatura regolabile da +6 a -6 gradi.

Piattaforma e sistema TFSI e

Nuova Audi A8 è costruita a partire dalla tecnologica piattaforma MLB, la più sofisticata per veicoli endotermici della casa tedesca. Ospita in zona anteriore un motore 3.0 V6 turbo TFSi da 340 CV e 500 Nm di coppia in posizione anteriore-longitudinale, abbinato ad un cambio automatico Tiptronic (ZF) ad otto rapporti. La trazione integrale quattro ultra ripartisce la coppia in maniera permanente su tutte e quattro le ruote attraverso un differenziale centrale e, a richiesta, posteriore. Il motore elettrico da 136 CV e 400 Nm di coppia lavora direttamente a monte del cambio, potendo spingere autonomamente la vettura per circa 50 km in elettrico. A batteria scarica l’auto diventa quasi come una full-hybrid, con l’elettrico che supporta il motore a benzina durante le ripartenze e in caso di sprint improvvisi. La potenza complessiva è così di 462 CV e ben 700 Nm di coppia, quanto basta per farla scattare sullo 0-100 km/h in soli 4,9 secondi, fino ad una velocità massima limitata a 250 km/h. Sorprende così la spinta quando si uniscono i due motori, tale da assicurare allunghi e progressioni notevoli, soprattutto in autostrada. Il peso imponente dell’auto sembra quasi sparire sotto alla coppia mostruosa del powertrain ibrido, capace di convincere anche in città per la reattività e l’immediatezza dell’erogazione.

La piattaforma MLB si arricchisce anche delle migliori soluzioni ingegneristiche in quel di Ingolstadt. L’auto dispone delle sospensioni pneumatiche attive, in grado non solo di alzare o abbassare l’auto da terra a piacimento, ma anche di compensare il coricamento laterale rendendo più solide le sospensioni esterne alla curva. In questo modo l’auto cerca sempre di viaggiare in posizione perfettamente piatta, supportata anche dalle barre antirollio attive che compensano l’imbardata laterale della ruota per assicurare sempre la massima superfice di contatto con l’asfalto. Tutte queste soluzioni sfruttano la rete di bordo da 48V, controllate e gestite dalla centralina che infinite volte al secondo corregge i parametri di ogni componente per assicurare le migliori sensazioni al volante. A richiesta è anche disponibile lo Sterzo integrale dinamico, con le ruote posteriori sterzanti fino a 5° in fase o controfase: il diametro di sterzata scende così a 11,4 metri, un valore record considerando le dimensioni dell’auto. Supporta anche nelle manovre, rendendo l’auto più agile nel misto stretto e più stabile nei cambi di direzione ad alta velocità.

Prova su strada

Nuova Audi A8 sorprende su strada per molteplici ragioni. In primis trovarsi al volante di un’auto del genere regala un senso di onnipotenza, pari a poche altre in commercio. Sembra quasi di viaggiare sollevati dall’asfalto tanto è filtrata l’esperienza, con le sospensioni in grado di assecondare ogni avvallamento del manto stradale e assorbire tutti gli urti. Lo sterzo è incredibilmente diretto, basta poco angolo per far sterzare l’intera vettura. In molti frangenti urbani si apprezza il funzionamento dell’asse posteriore sterzante, capace di ridurre notevolmente gli spazi di manovra e rendere più agile l’auto anche nel traffico. La stabilità è formidabile, soprattutto in autostrada riuscendo a marciare come se stesse seguendo dei binari immaginari sull’asfalto. Le curve, anche a velocità sostenuta non sono un problema e l’ingente coppia del powertrain ibrido ci permette di effettuare sorpassi e accelerazioni in totale sicurezza, senza mai far sentire troppo il peso dell’auto. Grande il supporto anche dei sistemi ADAS, tra i più avanzati in commercio. Audi A8 è infatti una delle poche vetture a beneficiare del terzo di livello di assistenza, non ancora omologato su strada ma perfettamente funzionante. Vien da se’ che le funzioni permesse legalmente (quindi fino al livello 2) siano ampiamente sopra alla media, come affidabilità e intelligenza predittiva. L’auto rimane perfettamente centrata nella corsia, adeguando la velocità ai limiti del tratto stradale e prevedendo rallentamenti con grande anticipo. Sempre in ottica viaggio, si segnala la presenza del sistema e-tron Trip Planner, integrato nel navigatore di bordo, che pianifica le ricariche della batteria sulla base dell’itinerario prefissato. C’è anche la possibilità di alternare e modificare il funzionamento del sistema ibrido, scegliendo se utilizzare tutta la batteria, alternare benzina o elettrico a seconda delle condizioni stradali, preservare la batteria (a mio avviso la modalità migliore) o ricaricarla sfruttando il motore a benzina.

Consumi e prezzi

Trattandosi di un’auto dall’ingente stazza e dalla potenza considerevole, è comprensibile non aspettarsi percorrenze record. Con la sola modalità elettrica, non è impossibile raggiungere i 45 km dichiarati dalla casa tedesca, sebbene si possa scendere anche a 35/40 km se si utilizza il clima automatico e uno stile di guida allegro, con un consumo di circa 36 kWh/100 km. In modalità Battery Hold, quella principalmente utilizzata, l’auto ha fatto segnare dei consumi medi di circa 11 km al litro, alternando strade extraurbane e urbane. A batteria scarica e nel traffico, però, i consumi possono salire notevolmente fino a 7/8 km al litro, sfruttando la sola spinta del sei cilindri benzina. Sconsigliamo infine l’utilizzo della funzione Battery Charge, che ricarica la batteria sfruttando il motore a benzina, perdendo notevolmente di efficienza.

Il listino di nuova Audi A8 parte da una base di 102.850 euro per la versione 50 TDI con 3.0 diesel da 286 CV e trazione quattro. La motorizzazione 60 TFSI e da noi provata si colloca da 117.650 euro per il passo corto o1 24.950 per il modello a passo lungo. Al vertice la più potente S8, da 157.250 euro.