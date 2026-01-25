Audi Q5 TDI: più tecnologia, più comfort e un diesel che convince ancora

Con la nuova generazione della Q5, Audi compie un deciso passo in avanti su più fronti, rinnovando uno dei suoi modelli più importanti e rappresentativi. Il SUV medio dei quattro anelli cambia piattaforma, aggiorna profondamente stile e interni e affina una ricetta che, nel corso degli anni, ha saputo conquistare una clientela ampia e trasversale. Al centro della prova c’è la versione 2.0 TDI da 204 CV con sistema mild-hybrid e trazione integrale quattro, una configurazione che punta su efficienza, fluidità e piacere di guida, senza rinunciare al comfort che da sempre distingue la Q5.

Design ed esterni

Pur crescendo di pochi centimetri rispetto al modello precedente (4,72 m), la nuova Audi Q5 appare subito più moderna e sportiva. Il frontale è caratterizzato da fari più sottili e affilati, abbinati a una mascherina single frame di dimensioni maggiorate che rafforza la presenza su strada. Nuova la tecnologia dei proiettori, sempre a led o a matrice di led, più intelligenti e rapidi nell'adattarsi alle condizioni stradali. Al posteriore spicca la firma luminosa a LED a tutta larghezza, una soluzione ormai tipica delle Audi più recenti, che dona maggiore larghezza visiva alla vettura. Le firme luminose possono essere personalizzate dal conducente, se previsto come accessorio extra.

Apprezzabile anche il ritorno di veri terminali di scarico, un dettaglio sempre più raro nel segmento e che restituisce coerenza stilistica a una vettura dal carattere solido e maturo. Nel complesso, la Q5 evolve senza stravolgere, mantenendo quell’eleganza sobria che la rende immediatamente riconoscibile come un’Audi, ma con un piglio più dinamico rispetto al passato. Ne si apprezza anche il maggior slancio estetico, apparendo più affusolata e meno spigolosa rispetto alla precedente.

Interni, spazio e tecnologia

È nell’abitacolo che il salto generazionale si percepisce in modo più netto. La plancia adotta un’impostazione completamente nuova, ispirata alle ultime elettriche del marchio, con un grande elemento curvo che integra il cruscotto digitale da 11,9” e il display centrale dell’infotainment da 14,5”. Prende il nome di Palcoscenico Digitale. La grafica è moderna, la definizione elevata e la reattività del sistema convince fin dai primi utilizzi, al pari della qualità grafica, supportata da un potente processore con una frequenza di aggiornamento tra le più elevate in commercio.

La gestione della climatizzazione è stata completamente integrata nello schermo centrale, una scelta ormai diffusa che divide, ma che Audi ha implementato con intelligenza mantenendo sempre visibile la temperatura impostata. Sulla versione S line edition è disponibile anche il display da 10,9” dedicato al passeggero anteriore, che permette di gestire navigazione, media e contenuti multimediali senza distrarre il guidatore. Non particolarmente utile nella quotiditanità, ma sicuramente d'impatto e curioso per il passeggero.

La qualità percepita resta uno dei punti di forza della Q5: materiali morbidi nelle zone principali, assemblaggi curati e un design più ricercato rispetto al passato, riducendo al minimo la presenza di piano black. I sedili sono comodi e ben sagomati, con ampie possibilità di regolazione, mentre la posizione di guida risulta subito naturale, meglio integrata nell'abitacolo ma da cui si gode comunque di un'ottima visibilità. Lo spazio a bordo è adeguato per quattro adulti; il quinto passeggero deve invece fare i conti con il tunnel centrale piuttosto ingombrante, anche a causa della presenza dell'albero di trasmissione.

Il bagagliaio offre 520 litri con i sedili in posizione e arriva a 1.473 litri abbattendo la seconda fila. Non è il riferimento assoluto del segmento, ma convince per regolarità delle forme, sfruttabilità e per alcune attenzioni pratiche come il doppiofondo e i ganci fermacarico. Ci puoi andare in vacanza con tutta la famiglia senza alcuna preoccupazione.

Prova su strada

Alla guida la nuova Audi Q5 conferma quella sensazione di equilibrio che da sempre è uno dei suoi tratti distintivi. Il 2.0 TDI da 204 CV, abbinato alla trazione integrale quattro e al cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti, garantisce prestazioni più che adeguate, con uno scatto da 0 a 100 km/h dichiarato in 7,4 secondi. Fluido, scattante e rapido nell'esecuzione di ogni manovra, ma una garanzia quando gli spazi si aprono.

Il sistema mild-hybrid lavora in modo quasi impercettibile, migliorando la fluidità generale. Nelle fasi di veleggio e alle basse velocità l’auto è in grado di procedere per brevi tratti in elettrico o con il motore termico spento - come durante le manovre da fermo - contribuendo a ridurre consumi e rumorosità. Il cambio si dimostra rapido e intelligente nelle logiche di cambiata, mentre lo sterzo è preciso, anche se volutamente filtrato per privilegiare il comfort. Rispetto al passato appare però più diretto e piacevole da impegnare, soprattutto grazie ad una migliore regolazione della sterzata progressiva.

Ottima la silenziosità di bordo: il 2.0 TDI resta ben isolato e si fa sentire solo quando si sale di giri, mentre sulle lunghe percorrenze autostradali la Q5 conferma una vocazione da grande viaggiatrice. Le sospensioni a controllo elettronico con molle ad aria, disponibili come optional, elevano ulteriormente il comfort, adattandosi al tipo di percorso e permettendo anche di aumentare l’altezza da terra quando si affrontano tratti sconnessi o sterrati leggeri. Cambia anima a seconda della modalità di guida, ma si apprezzano principalmente le doti da grande stradista, assecondando il manto stradale e quasi "veleggiando" sull'asfalto. Tuttavia, in prossimità di buche spigolose e secche, si percepisce qualche rivudità in più rispetto al passato, testimoniando una taratura maggiormente orientata al controllo del rollio in curva.

Consumi

Dopo circa due settimane in sua compagnia, i consumi reali sembrano avvicinarsi molto ai dati dichiarati, risultando solo leggermente superiori. Merito della buona efficienza del 2.0 TDI e del contributo del sistema mild-hybrid, che lavora soprattutto nelle fasi di rilascio e a velocità costante: più si macinano chilometri, più si guadagna in temrini di efficienza, non appena si raggiungono le temperature ottimali di esercizio. La media registrata è stata di 15 km al litro, con picchi di oltre 19,5 km al litro su tratti extraurbani e valori minimi di 12,5 km al litro nel traffico cittadino, nel quale la stazza e il peso non aiutano.

Prezzi e considerazioni finali

La nuova Audi Q5 è disponibile con prezzi che partono da 63.250 euro per le versioni benzina a trazione anteriore. Per il 2.0 TDI quattro da 204 CV il listino parte da 67.350 euro, una cifra importante ma in linea con il posizionamento premium del modello. La dotazione di serie è discreta, ma come spesso accade in casa Audi, per ottenere un allestimento davvero completo è necessario attingere alla lista optional. L'auto da noi provata, con allestimento S Line edition (e alcuni accessori extra) superava gli 80.000 euro di listino.

Nel complesso, la nuova Q5 rappresenta un’evoluzione convincente di un progetto già solido.

Cresce in tecnologia, migliora nel comfort e affina ulteriormente la sua anima da SUV “tuttofare”, capace di affrontare lunghi viaggi con disinvoltura e offrire una qualità di vita a bordo di alto livello. Il diesel mild-hybrid resta una scelta attuale e sensata, soprattutto per chi cerca efficienza reale e piacere di guida senza compromessi.