Audi Q8 2024: al volante del SUV-ammiraglia con il possente motore diesel V6

Abbiamo provato nuova Audi Q8 2024, il restyling del celebre modello introdotto in commercio a partire dal 2018 e rivisto per quanto riguarda design e dotazioni nella seconda metà del 2023. Poche migliorie a livello meccanico e strutturale quanto più un refresh estetico e tecnologico per non farle perdere terreno rispetto alle molteplici rivali del segmento. Si tratta (con tutta probabilità) dell’ultima generazione dotata di un possente sei cilindri diesel a trazione integrale, prima di un anticipato passaggio al 100% elettrico. Abbiamo quindi provato a fondo il nuovo Audi Q8 50 TDi in allestimento S Line Edition, con listini di gamma a partire da 91.000 euro.

Come cambia fuori

Piccoli e mirati accorgimenti per gli esterni, soprattutto concentrati nel frontale. Ora nuova Audi Q8 propone uno sguardo più aggressivo e imponente, grazie ad un rivisto paraurti che integra maggiormente i gruppi ottici HD Matrix Led - con fascio laser di profondità, attivabile oltre i 70 km/h e fuori dai centri abitati - con la più ampia griglia single frame. Dal display di bordo si può scegliere a piacimento il design della firma luminosa diurna a led, anche per i gruppi ottici OLED al posteriore, conferendo maggior personalità all’estetica dell’auto. Il design complessivo appare più slanciato e moderno, dal piglio sportivo grazie alla fisionomia conferita dall’allestimento S Line Edition. Non manca nemmeno il pacchetto che rende nere lucide tutte le modanature e i dettagli esterni della carrozzeria.

Nuova anche la gamma dei cerchi in lega, che posso spaziare da 20” fino a 23”, con diversi stili e colorazioni. Nuove anche le colorazioni inedite Blu Ascari e Oro Sakhir, selezionabili a richiesta tramite il configuratore. Leggermente rivisto anche il posteriore, con una modanatura nera lucida che ingloba anche i nuovi gruppi ottici OLED, conferendo una linea più tecnologica e contemporanea. Non variano invece le dimensioni, sempre imponenti da segmento E: 5 metri di lunghezza per 2 metri di larghezza e 1,70 m di altezza.

Interni di qualità e tecnologici

Anche l’abitacolo subisce un lieve affinamento rispetto alla prima edizione, senza però stravolgere in alcun modo l’impostazione tipica di Audi. Trattandosi di un allestimento sportivo, si trova il celebre volante in pelle traforata sagomato, con sedili sportivi in pelle e sponde pronunciate. Ovviamente regolabili elettricamente, riscaldabili e anche ventilati. A richiesta anche la funzione massaggio. Da lode i materiali così come gli assemblaggi, solidi e di qualità. Non è presente plastica rigida ma anzi si alternano superfici gommate, plastiche morbide e molte aree ricoperte da pelle e Alcantara. Di fronte al conducente si trova l’Audi Virtual Cockpit, la strumentazione digitale da 12,3”, da cui controllare navigazione, parametri della guida e molto altro. Al centro del cruscotto appare invece il display da 10” (forse un po’ piccolo per gli standard attuali) che però integra il nuovo sistema MIB3, con tanto di assistente vocale Alexa o app native come Spotify. Non manca la connettività wireless per dispositivi Android o Apple.

Ottima la sensibilità al touch, così come la rapidità nelle transizioni. Apprezzabile anche la presenza di un terzo display più in basso, con feedback aptico, per la gestione del clima automatico quadri-zona. Presente anche la ricarica ad induzione per smartphone così come prese USB-C e un comodo pozzetto sotto al poggiabraccio anteriore. Considerando le dimensioni XXL, non manca lo spazio a bordo, in ogni direzione, sebbene i pannelli portiera molto spessi e i sedili particolarmente voluminosi portino via un po’ di spazio utile. Comoda anche la seduta posteriore, per individui di qualsiasi altezza. Si possono anche richiedere molteplici accessori per l’intrattenimento o il comfort dei passeggeri, come monitor e molto altro. Il bagagliaio si riconferma molto ampio, nonostante le forme da coupè: si parte da ben 605 litri, fino ad un massimo di 1.750 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Prova su strada

Nonostante la stazza imponente e le dimensioni XXL, Audi Q8 palesa la bontà dinamica della piattaforma MLB Evo, la più raffinata in dote al costruttore tedesco. Motore anteriore longitudinale con trazione integrale-posteriore. Questa sfrutta anche alcune soluzioni tecniche di prim’ordine, come l’asse posteriore sterzante, le barre antirollio attive a 48V oppure l’assetto adattivo con sospensioni pneumatiche a controllo elettronico. Tutto questo lavora per mitigare le inerzie dovute ad un peso non proprio piuma (oltre 2.250 kg in ordine di marcia), pur conservando un’ottima direzionalità e precisione in curva. In modalità Dynamic appare anche piatta in curva, senza però incidere negativamente sul comfort, che domina fra tutto l’esperienza di guida. A bordo regna il silenzio, fin tanto che non si sollecita eccessivamente il 3.0 V6 TDI da 286 CV: allora in quel frangente si può avvertire il moderato sussulto del propulsore. Grazie ai 600 nm di cui dispone, è anche molto elastico, potendo perciò lavorare sempre tra i 1.200 e i 1.850 giri, con il cambio Tiptronic pronto a snocciolare rapidamente tutti e otto i rapporti di cui dispone.

Ottima poi la suite di sistemi di assistenza alla guida, completi fino al secondo livello. Viaggiare con Audi Q8 2024 è un vero piacere, soprattutto se accompagnati da questo sei cilindri turbodiesel, una chicca del panorama automobilistico di oggi. Tanta scorrevolezza, elasticità e prontezza all’erogazione, come testimoniano i 6,1 secondi necessari per scattare sullo 0-100 km/h, oltre ai 241 km/h di velocità massima raggiungibile. Tuttavia, abituati ormai a moltissimi modelli 100% elettrici appartenenti a questo segmento del mercato, ad oggi viene naturale effettuare un confronto tra motorizzazioni diesel (perfette per queste dimensioni) e vetture elettriche. Sebbene queste possano superare anche i 2.500 kg, le inerzie vengono ulteriormente annullate dall’immediata spinta dei motori elettrici. L’assenza di trasmissione, trascinamenti vari e differenziali rende un SUV elettrico di segmento E decisamente più confortevole e piacevole da usare, soprattutto in città. In tali scenari, la meccanica elettrica vince con grade facilità sui Diesel che, però, recuperano con gli interessi sui lunghi viaggi.

Consumi e percorrenze

Impossibile non commuoversi di fronte ad un serbatoio di ben 85 litri. Grazie ad un consumo medio in viaggio superiore a 14 km/l, non è impossibile superare ampiamente i 1000 km di autonomia reale. In ambito extraurbano abbiamo registrato picchi anche di 15,5/16 km al litro, sfruttando anche il sistema mild-hybrid di cui dispone. In autostrada, la resistenza aerodinamica riporta i consumi intorno ai 13 km/l, mentre in città – data la mole – soffre gli scatti da ferma, comunque totalizzando un più che positivo 11,5 km/l di media.

Listini e prezzi

Il listino di nuova Audi Q8 2024 parte da un prezzo base di 91.000 euro con motorizzazione 45 TDi con il 3.0 sei cilindri da 231 CV in allestimento S Line Edition.

Per la 50 TDi S Line Edition da noi provata si può salire fino a 93.100 euro. Disponibili anche le versioni ibride plug-in 55 e 60 TFSI e da 394 o 489 CV, da 94.100 euro, mentre al vertice di trovano le versioni Audi Sport, SQ8 da 119.450 euro ed RS Q8 da 155.200 euro.