Audi RS e-tron GT: prova, autonomia e video della super elettrica da 646 CV

Audi RS e-tron GT è la prima auto elettrica ad alte prestazioni della divisione Audi Sport, sviluppata a partire da un progetto congiunto con i “cugini” di Porsche. Prestazioni da supercar, comfort da Gran Turismo e finiture premium tipiche del costruttore tedesco. Un concept di vettura che tende ad abbracciare molteplici impieghi, da chi ricerca una sportiva elettrica velocissima a chi desidera una vettura di rappresentanza elegante, futuristica e per non passare mai inosservato. Tantissimi accessori, tecnologie al vertice del settore e una potenza capace di pareggiare le prestazioni delle supercar più famose a benzina. Due le versioni disponibili, con prezzi a partire da 113.700 euro.

Piattaforma nativa elettrica

Lunga, larga e bassissima, Audi RS e-tron GT fa girare la testa su strada. Ha le proporzioni di una supercar ma sfodera quattro porte, con una linea filante e omogenea. Ben 4,99 metri di lunghezza per 1,96 di larghezza e solo 1,38 m di altezza. A sorprendere è anche il passo, ben 2,90 m di distanza tra le ruote, che consentono di ospitare sotto all’abitacolo l’imponente batteria da 93 kWh di capacità. E’ sviluppata a partire dalla piattaforma nativa elettrica ad alte prestazioni, chiamata “J1” e realizzata in collaborazione con Porsche, che infatti troviamo anche su Taycan. Si tratta di un’architettura da ben 800V, così da poter accettare ricariche fast fino a 270 kW in corrente continua e fino a 11 kW in corrente alternata. Si tratta di una delle più tecnologiche in commercio, in grado di accogliere soluzioni di altissimo livello come le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico adattivo, barre antirollio attive, Sterzo Integrale Dinamico ma anche differenziale sportivo posteriore e molto altro, per renderla una vera e propria sportiva su strada.

Certo, le dimensioni e il peso non giocano a suo favore, infatti la bilancia si ferma a ben 2.420 kg in ordine di marcia per la versione RS, la più potente e da noi provata. Dispone infatti di due motori elettrici da 238 CV all’anteriore e 436 CV nel retro, ricreando così una trazione integrale quattro elettrica, supportata anche dal differenziale posteriore sportivo (a richiesta). La potenza totale arriva così a 646 CV di picco e 830 Nm di copppia massima, rendendola così la vettura più potente mai prodotta da Audi. Non manca il torque vectoring all’anteriore e una sorta di aerodinamica attiva, che abbassa l’auto in autostrada (con modalità Efficency) per ridurre il drag aerodinamico e massimizzare l’efficienza. Un plauso infine per lo sfruttamento dello spazio: è infatti disponibile un bagagliaio da ben 350 litri del posteriore, oltre ad un secondo vano anteriore da ben 85 litri, in cui nascondere in maniera ordinata i cavi di ricarica.

Design futuristico ed elegante

Le forme e le proporzioni le consentono di essere una “perla” su strada e, non a caso, era la vettura scelta da Tony Stark - alias Iron Man – come auto personale. Frontale accigliato e fascio luminoso incredibile, con i gruppi ottici a matrice di led e proiettori con tecnologia laser. Nel retro una linea led collega le luci, anch’esse particolarmente elaborate e singolari. La griglia anteriore è schermata, con trama tridimensionale, per rimandare con la memoria alle vetture endotermiche più tradizionali. Tanta anche l’attenzione all’aerodinamica, con deflettori, flap e forme convesse della carrozzeria per convogliare l’aria secondo le scelte dei tecnici. Ad esempio, i cerchi in lega sportivi da ben 21” sono dotati di flap per ridurre le turbolenze nel vano ruota, aumentando l’efficienza. Molto elaborato anche il sottoscocca, completamente carenato e con generatori di vortici, per aumentare la deportanza, sfociando poi nell’estrattore in carbonio posteriore. Sempre nel retro è presente un alettone dinamico, che può alzarsi a piacimento, con un tasto dedicato sul display all’interno. Tanti anche i pacchetti con cui impreziosire gli esterni, tra cui quello che arricchisce calotte degli specchietti, tetto e appendici aerodinamiche con fibra di carbonio lucida. La chicca sono ovviamente i vetri privi di cornici, per conferire ancor più un effetto premium all’auto oltre alle fiancate posteriori tremendamente ampie, donando un “lato B” all’auto super massiccio.

Interni sobri e tecnologici

Se l’esterno può risultare futuristico e ricercato, l’abitacolo ci riporta con i piedi per terra verso un qualcosa di già visto in casa Audi. Non mancano i materiali pregiati come pelle, alcantara, plastiche soffici e carbonio, che si miscelano alla perfezione per donare il giusto mix tra eleganza e sportività, in puro stile Audi. Il volante con logo RS è sagomato nella zona inferiore, con pelle nappa traforata alle "9 e 15”, attraverso il quale si apprezza la classica strumentazione da 12,3” del Virtual Cockpit di Audi. Al centro invece il display da 10” per l’infotainment MMI Plus, avanzato e tecnologico, con tutte le caratteristiche per la massima connettività anche con smartphone tramite segnale wireless. Non mancano gli aggiornamenti da remoto, la connettività con l’infrastruttura stradale e molto altro. I sedili sono super confortevoli ma anche sportivi, regolabili elettricamente, ventilati e riscaldati. Possono essere equipaggiati anche con la funzione massaggio, per coccolarci durante i lunghi viaggi. Luci led ambientali e profumatore d’ambiente concludono l’opera, insieme alla moltitudine si sistemi adas volti a massimizzare la sicurezza su strada. Guida autonoma di livello 2 dall’ottima predittività e reattività.

Prova su strada

Premi il pedale dell’acceleratore e vieni proiettato nell’iper-spazio. I 646 CV e 830 Nm di coppia ti incollano letteralmente al sedile, concludendo lo 0-100 km/h in soli 3,3 secondi. L’erogazione è fulminea, soprattutto in modalità Dynamic, accompagnati da un suono virtuale che ricrea la progressione della velocità e l’erogazione della potenza. Le quattro ruote mordono letteralmente l’asfalto, con una tenuta di strada sorprendente in qualsiasi circostanza. Si percepisce subito che è un’auto pensata per essere veloce ma, soprattutto, agile e stabile in curva. Nonostante il peso record, è letteralmente piatta su strada, con una precisione in inserimento di curva che è invidiabile. Il baricentro più basso di quello dell’Audi R8 le consente massima trazione e minor rollio possibile, aiutata anche dalle sospensioni a tripla camera pneumatiche. Sostengono lateralmente la cassa, così da evitare l’imbardata e il beccheggio in fase di frenata. Lo sterzo è poi fulmineo, estremamente diretto e preciso, aiutato anche dall’asse posteriore sterzante. Nonostante le premesse, RS e-tron GT è davvero divertente da guidare, anche in un passo di montagna o su una strada tutta curve.

La spinta e la coppia dell’elettrico caratterizzano ogni aspetto della guida e ho apprezzato anche il feeling che Audi Sport è riuscita a ricreare con tutti i comandi, in primis il freno. L’impianto frenante è davvero potente, soprattutto con il sistema Carbid, che sfrutta una particolare lega carboceramica e di acciaio per la realizzazione dei dischi. Come optional è disponibile anche l’impianto con dischi carboceramici completi, per il massimo delle performance e di resistenza. Apprezzo il feeling con il pedale, che risulta praticamente a livello con quello di molte auto sportive a benzina, pur beneficiando della frenata rigenerativa per la prima fase della corsa del pedale. È stato inoltre scelto di ridurre al minimo la frenata automatica per recuperare energia, al fine di avvicinarsi il più possibile ad un’esperienza di guida. Molto piacevole anche il comportamento del differenziale posteriore: disattivando i controlli, l’auto si esibisce in un piacevole sovrasterzo di potenza controllato, rimandando il massimo della coppia possibile sulla ruota esterna alla curva, vincendo l’enorme grip assicurato dagli pneumatici posteriori.

Prezzi, autonomia e considerazioni finali

Audi e-tron GT offre attualmente due versioni a listino. Si apre con e-tron GT quattro da 113.700 euro, powertrain a doppio motore elettrico da 530 CV e 501 km di autonomia, mentre l’esemplare in prova in versione RS è proposto da 158.650 euro, con 646 CV e 495 km di autonomia. Su strada, con un utilizzo normale, non è impossibile arrivare a 420 km in città, mentre in viaggio i consumi potrebbero salire, riducendo l’autonomia fino a 330 o meno km, a seconda dello stile di guida.

Audi RS e-tron GT è stato il primo esperimento della casa tedesca nel mondo delle auto elettriche ad alte prestazioni, confezionando un prodotto che, su certi punti di vista, risulta anche più piacevole e agile della controparte a benzina, ovvero Audi RS6 Performance. Rispetto alla famosa station wagon, RS e-tron GT vanta più tenuta di strada, minor rollio e più precisione e compostezza durante le curve più strette, mentre RS6 esalta il conducente con il suono del celebre V8 biturbo. Due auto tanto simili quanto distanti come filosofia ma accomunate da prestazioni incredibili e perfettamente sfruttabili. Le due facce di Audi Sport.