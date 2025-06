BMW M135 xDrive 2025: grintosa, precisa e (più) matura dell’antenata

Con il restyling della Serie 1, BMW non si è limitata a un aggiornamento estetico. La nuova M135 xDrive 2025 segna un’evoluzione tecnica e di immagine, pur mantenendo il suo ruolo di hot hatch compatta ad alte prestazioni. In un segmento che vede protagoniste rivali agguerrite come l’Audi S3, la Mercedes-AMG A35 e la Cupra Leon VZ, la M135 punta su equilibrio, precisione e una maggiore attenzione al comfort, pur senza rinunciare alla proverbiale dinamica BMW. Rispetto al passato sembra ora un’auto più “rotonda”, matura e capace di gestire bene anche i trasferimenti, senza necessariamente diventare una compatta scomoda nella guida di tutti i giorni.

Sotto il cofano resta il 2.0 turbo benzina da 300 CV, ma rivisto per garantire una risposta più fluida e un'efficienza migliorata, sebbene il suono dello scarico risulti veramente troppo sacrificato. Il cambio automatico a 8 rapporti è stato aggiornato, la trazione integrale xDrive è sempre presente, mentre l’assetto è stato rivisitato per essere ancora più preciso e, sotto certi punti di vista, confortevole. E la tecnologia di bordo, ora al livello delle sorelle maggiori, segna un deciso passo avanti. Vediamola nel dettaglio, con prezzi a partire da 57.100 euro.

Design e dimensioni

Il frontale è stato lievemente ridisegnato, per fendere meglio l’aria e restituire un’immagine più moderna e contemporanea: la calandra “a doppio rene” ora è più sottile e si integra meglio con i nuovi fari full LED, più affilati e dotati di firma luminosa diurna a doppia linea verticale. Per i gruppi ottici adattivi, è necessario selezionare un pacchetto opzionale da circa 1.900 euro. Il paraurti anteriore presenta prese d’aria più grandi e dettagli aerodinamici specifici per la versione M Performance, con un accento più aggressivo ma mai eccessivo. Il profilo resta slanciato, con linee tese e superfici pulite, mentre il posteriore guadagna gruppi ottici più larghi e tridimensionali, oltre a un paraurti sportivo con estrattore integrato e quattro terminali di scarico reali, bruniti, due per lato. Le dimensioni cambiano leggermente: la lunghezza tocca i 4,36 metri mentre larghezza e altezza rimangono pressoché invariate (1,80 m e 1,45 m rispettivamente). La carreggiata posteriore è stata allargata per migliorare la dinamica, e le nuove tinte metallizzate, tra cui l’esclusivo Frozen Pure Grey, esaltano il carattere sportivo dell’auto. I cerchi di serie sono da 18", ma si può salire fino a 19" con design specifici M, che assicurano anche una migliore aderenza al suolo. Attraverso questi, si possono apprezzare le voluminose pinze monoblocco Brembo, specifiche per questo allestimento: sempre una garanzia la taratura dell’impianto frenante di casa BMW, molto reattivo e dalla sorprendente potenza.

Interni e tecnologia

L’abitacolo della nuova M135 si allinea finalmente agli standard attuali del brand. Il salto qualitativo è netto: sparisce la strumentazione separata e debutta il BMW Curved Display, composto da due schermi uniti in un’unica superficie leggermente curva verso il guidatore. Quello principale è da 10,25” (strumentazione), mentre l’infotainment è da 10,7”, entrambi mossi dal sistema operativo BMW iDrive 9. Il sistema è più rapido, graficamente curato e ora completamente touch (niente più rotella fisica al centro del tunnel). C’è il supporto per Android Auto e Apple CarPlay wireless, e la nuova interfaccia personalizzabile con “QuickSelect” semplifica l’accesso diretto alle funzioni principali. Tuttavia, la moltitudine di app e icone potrebbe distogliere l’attenzione del guidatore, e non risulta particolarmente semplice da utilizzare sulle prime. Peccato per la perdita di qualche comando fisico, come quelli per il clima, ora integrati nel touchscreen che limitano la praticità. L’ambiente è sportivo ma non estremo: sedili sportivi M rivestiti in Alcantara e Sensatec con cuciture blu, volante a tre razze con logo M, pedaliera in alluminio e inserti in fibra opaca o alluminio spazzolato. L’abitabilità resta valida per quattro adulti, anche se lo spazio posteriore non è tra i più generosi del segmento. Il bagagliaio offre una capacità di 300 litri, espandibili a 1.200 abbattendo i sedili.

Prova su strada e consumi

Accesa la M135, si rimane parzialmente delusi dal sound dello scarico: questo è amplificato dall’impianto audio, che simula anche la presenza di botti e borbottii, ma dall’esterno si percepisce davvero poco. In movimento, il 2.0 TwinPower Turbo da 300 CV e 400 Nm spinge con grande prontezza già dai 1.800 giri e allunga fino a oltre i 6.000 senza perdere vigore. Lo 0-100 km/h viene coperto in soli 4,9 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 km/h. Il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti è fluido e intuitivo nella guida tranquilla, ma potrebbe risultare più rapido e secco quando si seleziona la modalità più sportiva. Non appare mai troppo estrema, quanto più equilibrata nella dinamica, forse fin troppo. Il sistema xDrive lavora in simbiosi con il differenziale anteriore e con l’elettronica di controllo, garantendo sempre motricità anche in uscita di curva su asfalto bagnato: funziona per il più delle volte con la sola trazione anteriore, ma in condizioni particolari il sistema richiama l’asse posteriore, inviando coppia e assicurando più motricità. Lo sterzo è preciso, abbastanza diretto, anche se leggermente filtrato rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da una sportiva di casa BMW.

L’assetto adattivo M fa però la differenza: in modalità Comfort assorbe bene le asperità cittadine e in autostrada, mentre in Sport irrigidisce il giusto senza diventare scomodo, riducendo il rollio e rendendo la vettura molto piatta nei cambi di direzione. Il peso (1.570 kg) è ben gestito grazie al bilanciamento dei pesi e al baricentro ribassato, infatti denota un comportamento neutro, facilmente comprensibile e mai difficile da gestire. I consumi? Ovviamente dipendono dallo stile di guida. In media, su un percorso misto, la M135i fa segnare circa 8,5 l/100 km (circa 11,8 km/l), ma guidando con calma si possono sfiorare anche i 14 km/l in autostrada, grazie alla particolare efficienza del propulsore 2.0. In città, invece, è facile vedere valori superiori ai 10 l/100 km, come sembra lecito aspettarsi. Ottimo il lavoro di insonorizzazione, sia meccanica sia aerodinamica, forse fin troppa considerando la natura sportiva del modello.

Prezzi e considerazioni finali

Il listino della nuova BMW M135 xDrive 2025 parte da 57.100 euro, con una dotazione di serie che include il pacchetto estetico M, i sedili sportivi, i cerchi da 18”, la strumentazione digitale, l’infotainment con iDrive 9, la retrocamera e i principali sistemi ADAS (come il cruise control adattivo, la frenata automatica e il mantenimento corsia). Tra gli optional consigliati: l’impianto audio Harman Kardon (circa 900 euro), i cerchi da 19” (da 800 a 1.600 euro) e l’Innovation Package, che per circa 3.400 euro aggiunge tutti gli accessori tech desiderabili. Il prezzo può facilmente salire oltre i 60.000 euro con qualche personalizzazione in più, ma resta allineato alle dirette concorrenti.

In conclusione, la nuova M135i 2025 è una compatta sportiva più matura, tecnologicamente aggiornata e in grado di offrire un equilibrio notevole tra prestazioni, comfort e versatilità. Non sarà più una “piccola M” con trazione posteriore come ai tempi della M140i, ma nel mondo reale è ancora una delle hot hatch più divertenti, sfruttabili e complete che si possano acquistare oggi.