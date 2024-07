BMW XM by Alcantara, la one-off che mescola stile, tecnologia e potenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella suggestiva cornice di House of BMW di via Monte Napoleone 12, situata nel cuore del Quadrilatero della moda a Milano, è stato presentato il progetto “Sky is the limit”, nato dalla collaborazione tra BMW Italia e Alcantara che ha dato vita ad una speciale Bmw XM realizzata in esemplare unico. Questa one-off rinnova quindi la lunga collaborazione tra Bmw e Alcantara, sottolineando i valori di esclusività, alte prestazioni e capacità estrema di personalizzazione che li accomunano.

BMW XM by Alcantara, elegante come la notte

Questa speciale e unica XM sfoggia tutte le sue superfici esterne e interne, inclusa la M Lounge nella parte posteriore, rivestite in Alcantara. Il corpo vettura realizzato in Alcantara nero BMW regala alla vista d’insieme un effetto mat che contrasta con gli inserti nero lucido. Questo lavoro è frutto di una precisa lavorazione artigianale capace di esaltare le originali forme geometriche di questo modello.

Abitacolo

All’interno della vettura si punta invece su una filosofia dualista: la parte anteriore dell’abitacolo è infatti rivestita in Alcantara nero BMW che impreziosisce sedili e il pannello porta sinistro. Non mancano inoltre dettagli dal carattere sportivo come le impunture ricamate a croce nei colori rosso, blu e azzurro che richiamano l’allestimento “M” di BMW. Non passa inoltre inosservato il rivestimento in Alcantara nero con impunture dello stesso colore dedicate al volante e al pomello del cambio su cui è brossurato il logo M. Non bisogna inoltre dimenticare che la scelta di rivestire questi componenti in Alcantara ha anche una precisa funzione pratica che garantisce comfort e un maggiore grip nella guida sportiva.

I posti dedicati ai passeggeri posteriori sono invece personalizzati con rivestimenti in Alcantara di colore bianco ghiaccio. Lusso e confort sono ribaditi dalla presenza di due piccoli cuscini aggiuntivi in Alcantara color ghiaccio e dal bracciolo centrale delle poltrone posteriori che nasconde uno scomparto dedicato ad accogliere una bottiglia e due bicchieri. Anche il padiglione del tetto è in Alcantara bianco ghiaccio con una stampa digitale con effetto sfumato. Pannelli porta, plancia, tunnel centrale, sedili e cuscini presentano invece una lavorazione inedita ed esclusiva con un motivo ottenuto tramite foratura laser e backing blu ad effetto cangiante dall’azzurro al blu.

Tecnologica e potentissima

Parliamo di un super SUV sviluppato dal reparto BMW M GmbH