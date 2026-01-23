BYmyCAR rilancia su Milano: nuova sede a San Donato e “New Era” per la mobilità premium

San Donato Milanese diventa il simbolo del nuovo corso di BYmyCAR Milano: inaugurata la sede “completamente rinnovata”, un passaggio che “segna l’inizio di una “New Era” per la mobilità Premium in Italia” e che, nelle intenzioni del gruppo, “consolida la presenza in Italia, considerata un mercato strategico all’interno del piano di sviluppo del Gruppo”. L’apertura non è un intervento isolato: la struttura si inserisce “in un più ampio progetto di rafforzamento della presenza del Gruppo nel mercato europeo” e si affianca alle altre sedi milanesi di Via De Amicis e Via dei Missaglia, consolidando BYmyCAR Milano come “riferimento per la mobilità Premium nell’area metropolitana”.

Servizio, cliente e sostenibilità al centro

Il cuore del progetto è la filosofia “New Era” orientata a ridefinire gli standard della concessionaria moderna, attraverso innovazione tecnologica, qualità del servizio e centralità del cliente, con un’attenzione costante alla sostenibilità. La serata del 22 gennaio 2026 è stata pensata proprio per raccontare questo cambio di passo, un’occasione per presentare una nuova visione di esperienza cliente, innovazione e sostenibilità, con spazi e servizi ripensati per un’esperienza più moderna e personalizzata. Il punto vendita è un hub per la mobilità premium, progettato per accompagnare il cliente in tutte le fasi del percorso di acquisto e possesso del veicolo.

Italia “mercato strategico”

Sul piano industriale, BYmyCAR sottolinea la dimensione europea del gruppo e la direzione di marcia in Italia. Attivo in 5 nazioni europee, BYmyCAR si posiziona oggi come il 15° gruppo automotive per fatturato, con una rete di oltre 100 concessionarie e 3.500 collaboratori. In questo quadro si collocano le parole dell’AD di BYmyCAR Italia, Gianfranco De Cesaris: “L’inaugurazione di questa sede rinnovata segna l’inizio di una nuova fase per BYmyCAR in Italia. Il nostro obiettivo è proporre un modello di concessionaria moderno, capace di coniugare innovazione, qualità del servizio e centralità del cliente, rafforzando al contempo il nostro ruolo nel mercato italiano”. E il CEO Carlos Gomes ribadisce il posizionamento del Paese nella strategia del gruppo: “L’Italia rappresenta per BYmyCAR un mercato strategico nel nostro percorso di crescita internazionale”, collegando lo sviluppo di Milano a “una partnership solida e di lungo periodo con BMW Group, pienamente allineata alla nostra visione industriale e ai tempi del nostro piano di sviluppo”.

iX3, experience e “The first of a New Era”

La sede di San Donato Milanese rappresenta BMW, MINI, BMW i, BMW Motorrad e M, con una gamma completa di veicoli nuovi e usati, soluzioni di mobilità su misura e servizi di assistenza altamente qualificati, mantenendo l’attenzione su innovazione tecnologica e sostenibilità.

Non a caso BMW ha avuto un ruolo centrale anche nella serata inaugurale: tra gli ospiti spiccavano, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, e Luca Cervieri, Product Manager BMW Italia, che ha presentato le principali caratteristiche e le innovazioni tecnologiche della nuova BMW iX3. A fare da cornice, performance live con le esibizioni di Jessica Cochis e Miza, e una serie di experience coerenti con il concept “New Era".