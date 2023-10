Cambio gomme auto: quando scatta l'obbligo di togliere le estive

La sostituzione degli pneumatici estivi con quelli invernali viene disciplinata dall’art. 6 comma 4 lettera e) del Codice della Strada, che a sua volta ha recepito la direttiva nazionale sulla circolazione stradale in caso di emergenza neve emanata il 16 gennaio 2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella circolare si dispone che dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno può esistere l’obbligo di equipaggiare l’auto con le gomme invernali, altrimenti basta avere le catene da neve nel vano bagaglia, da utilizzarle quando le condizioni lo richiedono.

Cos'è l'obbligo di gomme invernali

La normativa sulle gomme invernali permette all’ente gestore di una strada di prescrivere che i veicoli siano dotati di dispositivi antisdrucciolevoli, o in alternativa, di pneumatici invernali adatti alla circolazione su neve o su ghiaccio. Dunque, non esiste alcun obbligo automatico da parte del Codice della Strada, quanto una possibilità da parte degli enti proprietari delle varie strade di disporre questa soluzione, in funzione delle caratteristiche delle vie stesse e delle condizioni climatiche. Oltre agli pneumatici specifici, per essere in regola basta avere un paio di catene da neve, oppure un set di pneumatici 4 Stagioni contrassegnati dalla marcatura M+S.

Quando scatta il cambio gomme

La data che corrisponde all'inizio dell’obbligo di circolazione con un’autovettura equipaggiata con le invernali (o 4 Stagioni M+S oppure con le catene da neve a portata di mano) è il 15 novembre di ogni anno, o anche prima se eventuali altre date vengono disposte da ordinanze territoriali specifiche. Per il periodo di cambio gomme si possono montare gli pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre, mentre, per sostituirle con le gomme estive ci sarà una fascia di tempo disponibile fino al 15 maggio dell’anno successivo.

Eventuali multe e sanzioni

Nel caso di un controllo della stradale, le forze di polizia possono verificare gli pneumatici che equipaggiano il veicolo in quel momento, o accertarsi se a bordo della vettura ci sono le catene da neve. Se l’auto, nonostante l’obbligo, risulta sprovvista di gomme invernali e/o di catene, il conducente è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 87 euro a 344 euro.