Citroen C4 X Hybrid 145: la nuova fastback francese orientata all'efficienza

Nel panorama automobilistico attuale, la transizione verso soluzioni di mobilità più sostenibili è diventata una priorità. Citroën, con la nuova C4 X Hybrid 145 e-DCS6, si inserisce in questo contesto proponendo un'auto che combina efficienza, comfort e design distintivo. La tecnologia Hybrid 48V offre una guida fluida e consumi ridotti, senza la necessità di ricariche esterne. Con un motore da 145 CV e un cambio automatico a 6 rapporti, la C4 X Hybrid 145 promette prestazioni vivaci e una guida piacevole, sia in città che (soprattutto) su strade extraurbane.

Design e dimensioni

La Citroën C4 X Hybrid 145 si distingue per un design che fonde elementi da berlina e crossover. Il frontale presenta fari a LED sottili su due livelli, con la nuova firma luminosa diurna a tre segmenti (nuovo tratto stilistico del brand) e una griglia inferiore ampia, conferendo un aspetto moderno e dinamico. Le protezioni in plastica nera lungo la fiancata e l'altezza da terra di 15,6 cm aggiungono un tocco da SUV, mentre le linee fluide e il tetto spiovente richiamano l'eleganza di una coupé. La parte più distintiva è sicuramente la coda, che la differenzia anche rispetto alla “sorella” C4, dotata invece di una coda alta e tronca. Probabilmente non le forme più apprezzate sul nostro mercato e nemmeno il lato (a nostro avviso) meglio riuscito del modello. Non mancano però dei terminali di scarico veri, ormai quasi introvabili sul mercato oltre ad una nuova gamma di cerchi in lega fino a 18” e in doppia tonalità.

Le dimensioni generose – 460 cm di lunghezza, 180 cm di larghezza e 153 cm di altezza – garantiscono una buona abitabilità interna e una presenza su strada sicuramente distintiva, non comune. Il passo di 267 cm contribuisce a un'ottima stabilità e comfort di marcia, amplificato anche dalle sospensioni messe a punto dal brand. Il bagagliaio offre una capacità di ben 510 litri, espandibile fino a 1.360 litri abbattendo i sedili posteriori, con un pianale regolabile su due posizioni per una maggiore versatilità. Da lode lo spazio nel bagagliaio, tra i più generosi della categoria.

Interni e tecnologia

All'interno, la nuova Citroen C4 X offre un ambiente accogliente e tecnologicamente avanzato. I sedili Advanced Comfort® assicurano un elevato livello di comodità ed eccellente ergonomia, con imbottiture morbide e supporti laterali ben definiti. La schiuma dei rivestimenti è dotata di funzione memory, per potersi adattare ad ogni fisico, anche per lunghe sessioni di guida. Il divano posteriore è comodo anche per tre passeggeri, grazie alla seduta piatta e allo spazio per le gambe tra i migliori della categoria.

Il sistema di infotainment My Citroën Drive Plus, con schermo touch in alta definizione da 10", offre un'interfaccia intuitiva e personalizzabile grazie ai widget. La navigazione 3D, la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, e il riconoscimento vocale "Ciao Citroën" migliorano l'esperienza utente, insieme all’integrazione con ChatGPT. Il quadro strumenti digitale da 7" fornisce informazioni chiare e facilmente leggibili, sebbene non risulti perfettamente integrato nelle forme della plancia. Numerosi sistemi di assistenza alla guida, come l'Active Safety Brake, il mantenimento della corsia, il rilevamento dell'angolo cieco e il cruise control adattivo, aumentano la sicurezza e il comfort di marcia. La presenza di 20 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) rende la C4 X Hybrid 145 una delle vetture più sicure della sua categoria.

Buoni infine i materiali, con plastiche morbide che si alternano ad elementi più rigidi e trame particolari, che rendono l’abitacolo contemporaneo e ben assemblato. Peccato la presenza di alcune superfici in piano black, sempre molto soggetto a graffi, polvere e ditate.

Prova su strada e consumi

Su strada, la C4 X Hybrid 145 si comporta in modo equilibrato e si capisce fin da subito l’indole da viaggiatrice, cullando gli occupanti in un abitacolo ovattato e ben insonorizzato. Il motore 1.2 turbo a tre cilindri, abbinato al sistema ibrido a 48V, eroga 145 CV e 230 Nm di coppia, garantendo accelerazioni decise e una guida piacevole. Sorprende per lo spunto e per la progressione, con il selettore delle marce che ben si integra con l’erogazione della coppia: non è però dei più rapidi in commercio e sfrutta la spinta extra del motore elettrico per assicurare maggior fluidità di cambiata e più prontezza alle ripartenze.

In città, il sistema ibrido consente di percorrere davvero fino al 50% del tempo in modalità elettrica, riducendo consumi ed emissioni, oltre a rendere la guida maggiormente silenziosa e piacevole. Il motore elettrico da 21 kW (circa 28 CV) assiste il motore termico durante le partenze e le accelerazioni a bassa velocità, migliorando l'efficienza e riducendo l'usura dei freni, grazie ad una lieve frenata rigenerativa che serve per recuperare energia nelle fasi di rallentamento. La batteria agli ioni di litio da 48V, con una capacità di 432 Wh, è posizionata sotto il sedile anteriore sinistro, senza impattare sullo spazio interno. Sorprende soprattutto sulle lunghe distanze, laddove i circa 1.430 kg in ordine di marcia le consentono di essere scorrevole e piacevole da condurre, quasi “veleggiando” sull’asfalto grazie ad un sistema di sospensioni a doppia camera che riescono a superare qualsiasi creda e asperità del manto stradale.

I consumi dichiarati si attestano su 4,7 l/100 km nel ciclo misto (ovvero più di 20 km al litro), con emissioni di CO₂ di 107-108 g/km. Durante il test su strade extraurbane e in autostrada, il consumo medio rilevato è stato di oltre 16 km/l, un valore competitivo per la categoria, con picchi di oltre 20 km al litro su strade extraurbane. In città la media si stabilizza tra i 15 e i 16,5 km al litro.

Gamma e prezzi

La C4 X Hybrid 145 è disponibile in diversi allestimenti, con prezzi che partono da circa 29.150 € per la versione Plus e motorizzazione a benzina. Scorrendo il listino, si può arrivare fino ad un massimo di 32.650 euro per la versione Hybrid 145 CV in allestimento MAX da noi provato. Tutti i modelli son comunque dotati di touchscreen centrale da 10", fari LED, schermo da 5,5" di fronte al conducente e compatibilità smartphone, oltre al clima automatico e molto altro.

Con una forbice di prezzo così ristretta, consigliamo vivamente la motorizzazione ibrida in allestimento Plus o Max, così da poter beneficiare di un allestimento praticamente completo di tutti gli accessori e tecnologie desiderabili, ad undavvero