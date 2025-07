Dacia, un brand in salute che punta al consolidamento: 356.084 auto vendute nel 2025

Dacia ha pubblicato i risultati commerciali per il primo semestre 2025, rivelando un quadro di solido consolidamento e di notevoli successi, nonostante una leggera contrazione delle vendite globali. La marca romena si conferma un attore chiave nel panorama automobilistico europeo, rafforzando comunque la sua posizione nel segmento dei privati e accelerando la sua strategia di elettrificazione.

I risultati dell’anno e i modelli di punta

Nel primo semestre del 2025, Dacia ha registrato vendite mondiali pari a 356.084 unità. Questo dato rappresenta un leggero calo dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, una flessione attribuita principalmente al fatto che il modello Duster è ora venduto come Renault in Turchia. Nonostante ciò, la quota di mercato complessiva (autovetture più veicoli commerciali) del brand si mantiene al 4,1%. Sul mercato europeo delle autovetture, Dacia ha visto un aumento dell'1,1% nelle vendite, raggiungendo 308.957 immatricolazioni e consolidando una quota di mercato del 4,5%, in crescita di 0,1 punti. La realtà romena si conferma al 9° posto sul mercato europeo delle autovetture e al 10° posto includendo anche i veicoli commerciali.

Il successo di Dacia è profondamente radicato nella performance dei suoi modelli chiave, che continuano a dominare specifici segmenti di mercato.

Sandero si riconferma il modello più venduto in Europa quest'anno nel segmento autovetture, in tutti i canali, con 151.948 veicoli venduti a livello mondiale nel primo semestre 2025. È l'auto più venduta a privati in Europa dal 2017, un dato che sottolinea la sua ininterrotta popolarità.

conserva la sua posizione di primo SUV venduto a privati in Europa, con 108.510 unità vendute globalmente. La terza generazione del Duster ha raccolto circa 200.000 ordini dal suo lancio avvenuto un anno fa, testimoniando un'accoglienza eccezionale da parte del pubblico. Spring , l'offerta 100% elettrica più accessibile del mercato, ha visto un'impennata nelle vendite, raggiungendo 19.452 veicoli nel primo semestre 2025, con un aumento del 62,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. In totale, oltre 180.000 clienti sono diventati proprietari di una Spring dal suo lancio.

Un'entrata significativa nel mercato è rappresenta dalla Dacia Bigster, ordinabile già a partire da gennaio, che ha già registrato una performance notevole con 17.329 unità immatricolate. Peculiari sono le scelte dei consumatori: il 69% delle vendite del Bigster è stato realizzato con la motorizzazione hybrid 155, mentre l'88% delle unità commercializzate appartiene ai due allestimenti di punta, Extreme e Journey. Dunque, Bigster si sta dimostrando un vero "gioiello" per conquistare nuovi clienti, con l'80% dei clienti francesi che sono nuovi acquirenti per la marca.

Dacia: l’elettrificazione fa la sua parte

Dacia sta compiendo passi significativi anche nel campo dell'elettrificazione. Nel primo semestre 2025, il 23,9% delle immatricolazioni di Dacia ha riguardato veicoli con motorizzazioni elettrificate, un aumento impressionante di 14,7 punti rispetto al primo semestre 2024. I veicoli ibridi rappresentano il 17,6% delle vendite totali, con una crescita di 12,1 punti, principalmente grazie al successo della versione ibrida di Duster. Infine, le vendite di veicoli elettrici hanno raggiunto il 6,3% delle vendite totali di Dacia, con un aumento di 2,6 punti rispetto al primo semestre 2024, con un contributo significativo della crescita delle vendite della Spring.

Provando a tirare le somme, Dacia prosegue nel consolidare la sua posizione sul podio europeo delle vendite a privati, forte dei suoi cinque modelli e di tassi di conquista e fidelizzazione del pubblico che si attestano ai massimi livelli di mercato.

Nonostante le piccole flessioni in alcuni mercati o segmenti, la strategia di Dacia, basata su vetture di successo e di grande versatilità dal punto di vista motoristico, le permette di guardare al futuro con fiducia e di mantenere una forte attrattiva per un'ampia base di clienti.