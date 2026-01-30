DACIA corre nel 2025 e rilancia Sandero: restyling per la regina straniera d’Italia

DACIA chiude il 2025 con un segnale chiaro nel canale che più misura le scelte “vere” degli automobilisti: il retail dei privati. In un mercato che rallenta, il marchio conferma la leadership e affianca ai risultati commerciali un’operazione di prodotto centrale per la gamma: il restyling di Sandero. La best seller si aggiorna nel design e negli equipaggiamenti, rafforzando la riconoscibilità e l’offerta a bordo, e continua a portare in dote un primato simbolico per l’Italia: resta l’auto straniera più venduta.

Crescita e leadership tra i privati

DACIA archivia l’anno con 97.198 immatricolazioni (+13,1%), una quota del 5,67% considerando auto e veicoli commerciali e del 6,2% nel solo mercato auto. È però nel retail che il dato assume maggiore rilevanza: per il terzo anno consecutivo il brand è leader nel mercato a privati, chiudendo il 2025 con una quota del 10,6%, in crescita di 0,5 punti rispetto al 2024, a fronte di un mercato retail complessivo in calo del -9,4%.

Duster e Spring, con Sandero al centro

I risultati arrivano da una gamma che intercetta i segmenti più dinamici. Duster si conferma tra i modelli più venduti nel canale privati, mentre Spring mantiene un ruolo centrale nel segmento A elettrico grazie al posizionamento di accesso. Al centro della strategia resta però Sandero, best seller del marchio, che conferma il primato di auto straniera più venduta del mercato italiano.

Nuova firma LED e identità più marcata

Il rinnovamento di Sandero e Sandero Stepway punta su un linguaggio visivo più riconoscibile. Al frontale debutta la firma luminosa LED a “T” rovesciata, collegata a una calandra inedita con motivo puntinato effetto “pixel”, integrata nel paraurti ridisegnato. Al posteriore cambiano i fari LED “pixel”, mentre la Stepway rafforza l’impronta crossover con protezioni dedicate e l’uso di Starkle®, materiale non verniciato con 20% di plastica riciclata, pensato per ridurre l’impatto produttivo e aumentare la resistenza all’uso quotidiano.

Abitacolo e infotainment

All’interno arrivano nuovi rivestimenti e tessuti in base agli allestimenti, un volante aggiornato e, sulle versioni automatiche, il comando cambio E-Shifter. Cresce il livello tecnologico con un display centrale fino a 10’’, Apple CarPlay e Android Auto wireless, quadro strumenti digitale da 7’’ con grafica rinnovata e la disponibilità del caricatore a induzione. Confermato anche YouClip, il sistema di aggancio accessori pensato per rendere l’abitacolo più modulare.

GPL protagonista, l’ibrido guarda al 2026

Sul fronte tecnico debutta la nuova Eco-G 120, motorizzazione bi-fuel benzina/GPL da 120 cv che introduce, per la prima volta sulla gamma Sandero, l’abbinamento con cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. Aumenta anche la capacità del serbatoio GPL a 49,6 litri, con autonomie complessive dichiarate fino a 1.590 km su Sandero Streetway e 1.480 km su Stepway. Per la Streetway è previsto anche l’aggiornamento del benzina TCe 100 (100 cv, manuale a 6 marce), mentre l’elettrificazione entrerà in gamma a fine 2026 con l’arrivo della Hybrid 155 su Sandero Stepway.

Sicurezza e ADAS

Le nuove Sandero ampliano l’offerta di assistenza alla guida con dotazioni come fari automatici, Multiview Camera e retrovisori ripiegabili elettricamente, riunite nel Driving Pack a seconda degli allestimenti.

Gli ADAS sono aggiornati in linea con le normative europee e includono la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto e il monitoraggio dell’attenzione del conducente, gestibili anche tramite il pulsante “My Safety”.