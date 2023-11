Dacia Duster, un successo inarrestabile

Dacia Duster è pronto a voltare pagina con una terza generazione totalmente nuova e inedita che sarà svelata a fine mese. Rappresenta uno dei modelli più iconici del Marchio, un SUV robusto ed essenziale che incarna alla perfezione il vero spirito outdoor di un brand che è sempre stato pionieristico nel proporre auto accessibili.

Dacia Duster ha democratizzato i SUV in Europa e lo ha fatto puntando sulla sua essenzialità in un mercato dove spesso la concorrenza offre modelli troppo cari e sofisticati oppure fin troppo spartani. In questo frangente il brand del Gruppo Renault ha saputo imporsi, proponendo un’auto perfettamente in linea con le tendenze della società del tempo e con le mutate esigenze di una clientela attenta alle evoluzioni della mobilità individuale.

Duster è stato venduto in oltre 2,2 milioni di unità in tutto il mondo di cui il 14% in Italia (circa 310 mila unità), un modello che nel corso di questi 13 anni di permanenza sul mercato ha percorso tutte le strade possibili, ritagliandosi uno spazio significativo all’interno di uno dei segmenti di mercato più ambiti e affollati.

Design, leggerezza e trazione integrale

Andando ad analizzare la sua storia, il SUV Dacia ha riscosso nel tempo una popolarità crescente, un successo commerciale innegabile dovuto essenzialmente alla presenza di “tre fattori” determinanti nella sua affermazione sui mercati internazionali:

design

leggerezza

trazione integrale.

Un design accattivante, uno stile che sin dalla prima generazione (2010) è stato fedele al DNA del marchio, linee squadrate per superfici nette e ingombri ridotti. Anche la leggerezza ha giocato un ruolo determinante nella sua popolarità, un fattore questo che ha permesso di non ricorrere a cilindrate troppo impegnative per offrire prestazioni adeguate, una caratteristica preziosa per un modello che ha una vocazione off-road.

Altro punto a favore del Duster è la trazione integrale, un veicolo adatto ad ogni tipologia di utilizzo che nella sua ultima evoluzione vanta angoli di attacco, uscita e dosso da primato per un modello di questa fascia di mercato.

Anche la variante bifuel si è rivelata una scelta vincente, 7 Duster su 10 sono vendute con questa tipologia di alimentazione, rappresentando così il 40% delle vendite.

La storia

Viene presentato nel 2010 e prodotto nello stabilimento di Mioveni, in Romania. Ha dimensioni compatte, una linea semplice e pulita e una capacità di carico ai vertici del segmento. Bassi costi di gestone e una gamma di motori in linea con le esigenze del mercato ne decretano rapidamente il successo. Nel 2013 arriva il restyling, Duster assume uno spirito più da SUV grazie ai nuovi passaruota e protezioni laterali in materiale grezzo. Cambiano anche i gruppi ottici che adottano una differente configurazione delle parabole, nuova anche la calandra più in linea con il suo spirito da offroad.

La seconda generazione debutta nel 2017, Duster ha un design più muscoloso, una linea di cintura più alta e gruppi ottici anteriori con firma luminosa a LED. Caratteristico è la presenza dello snorkel, un particolare destinato poi a diventare una firma nel suo design: si tratta di un elemento laterale che riprende nello stile e forma lo snorkel tipico dei fuoristrada duri e puri, che devono affrontare guadi profondi e necessitano di un filtro di aspirazione lontano dall’acqua.

Nel 2021 il primo restlying della seconda generazione comprende la nuova firma luminosa Y-Shape e una gamma di motorizzazioni più completa con propulsori turbo benzina, GPL e diesel, trazione anteriore e integrale 4x4.

Nel 2022 arriva il secondo aggiornamento che porta in dote la calandra con il logo Dacia Link e l’inedita grafica per i bagde, nuove anche le colorazioni in linea con il posizionamento del brand.

Best value for money

Un posizionamento sul mercato in linea con la strategia del Marchio, Duster rappresenta il “best value for money” ovvero il miglior rapporto qualità/prezzo, Dacia si è impegnata a offrire ai propri clienti quegli accessori che con il tempo sono divenuti essenziali come ad esempio il climatizzatore, i sedili confortevoli, le prese USB, la multiview camera e il sistema di navigazione satellitare.