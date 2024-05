Due anteprime mondiali BMW per il Concorso d’eleganza Villa d’Este

“The magic of mobility”, questo il tema del Concorso d’eleganza Villa d’Este 2024 che si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2024. All’evento durante la BMW Night verranno presentate due anteprime speciali: auto e moto. Inoltre BMW festeggerà i 25 anni della Z8, nell’anno in cui BMW iniziò a patrocinare il Concorso e che presenzierà a Villa d’Este in diverse modalità, come ricordato da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia, che ha detto: “Per riportarvi con la memoria a quegli anni mi piace ricordare che nel 1999 con la BMW X5 creavamo il segmento degli Sport Activity Vehicle e con la BMW Z8 introducevamo sul mercato un’auto straordinaria con il telaio in alluminio, prestazioni dinamiche uniche e un design iconico che la resero anche l’auto di James Bond nella saga di 007”. Ecco tutte le informazioni.

Le vetture

Saranno più di 50 le vetture in concorso e saranno divise in 8 classi. La lista completa verrà resa disponibile poco prima dell'evento. Durante la conferenza stampa sono state date alcune anticipazioni: Bugatti Type 35C Grand Prix del 1926, Alfa Romeo 8C 2300 Spider Filoni del 1932 di cui esistono solo pochi esemplari a livello mondiale e per la classe delle supercar: Ferrari 335s Spider Scaglietti. Inoltre Rolls-Royce Motor Cars celebrerà il 120° anniversario del primo incontro tra Henry Royce e The Hon Charles Stewart Rolls avvenuto il 4 maggio 1904. In quanto alla sfilata Massimiliano Di Silvestreha specificato che "si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà incoronato dalla Giuria la domenica sera e l'auto vincitrice riceverà il Trofeo BMW Group. Oltre al primo premio, i partecipanti e le automobili in gara si contenderanno la vittoria della Coppa d'Oro, assegnata tramite referendum pubblico, e una serie di altri importanti riconoscimenti". Assieme a Di Silvestre hanno presentato l'edizione del Concorso 2024 Helmut Käs, Head of BMW Classic, e Davide Bertilaccio, CEO Grand Hotel Villa d'Este.

Come partecipare

L’evento esclusivo per appassionati e collezionisti di auto d'epoca a Villa d'Este, ci sarà anche l'opportunità per il pubblico più ampio di partecipare grazie al Public Day presso villa Erba: il festival "Wheels&Weisswürscht / Amici&Automobili" che si terrà sabato 25 con il raduno dei club automobilistici, assieme alla parata delle 50 vetture in concorso domenica 26. Inoltre ricordiamo che lo scorso anno l'evento della domenica ha attirato 10.000 visitatori, di cui 6.000 il sabato. I biglietti sono acquistabili al costo di 5€ il sabato e 29€ la domenica, a questo link.

La Art Car

Durante l’evento si svolgerà la presentazione della ventesima Art Car dell’artista Julie Mehretu e mostra delle Art Car che hanno corso a Le Mans la quale si terrà a Villa Erba.

Inoltre il BMW Group donerà il ricavato dell’evento “Wheels&Weisswürscht / Amici&Automobili” all’asilo comunale di Cernobbio in segno di ringraziamento verso il territorio che ospita annualmente l’evento.