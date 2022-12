Ferrari Purosangue, il video del primo esemplare consegnato

Vi abbiamo parlato in lungo e in largo delle caratteristiche tecniche di Ferrari Purosangue (qui l’approfondimento), il nuovo SUV della casa dal cavallino rampante. Vi abbiamo raccontato della genesi di uno dei modelli più controversi e curiosi del prestigioso brand italiano, oltre alla rapidità con cui gli ordini sono già andati sold-out per i primi due anni. Oggi vi proponiamo invece un video che testimonia la prima consegna al mondo, avvenuta in quel di Londra, nel prestigioso riveditore di Mayfair. Sono passati neanche 3 mesi dalla presentazione internazionale del modello, avvenuta a metà settembre, eppure un concessionario può già esporre in vetrina il magnifico esemplare di colore nero lucido.

Già sold-out

Purosangue, non ha infatti neanche fatto tempo ad arrivare in concessionaria che già sono stato arrestati gli ordini, almeno temporaneamente. Come infatti ha comunicato la casa di Maranello, tutti gli slot produttivi da qui a due anni (circa) sarebbero stati saturati, in linea con la promessa di Ferrari di non oltrepassare la soglia limite del 20% delle immatricolazioni totali di brand. In breve, dovrebbero arrivare sul mercato, ogni anno, circa 2.000/2.500 esemplari. Una risposta importante da parte dei collezionisti e degli appassionati del marchio, con molti nuovi clienti che si sono avvicinati al cavallino proprio grazie a questo modello. Ovviamente sono state rispettate le “particolari” gerarchie di assegnazione degli esemplari, pratica ormai appurata in quel di Ferrari, ma sembra che lo stellare prezzo di ben 390.000 euro (di partenza) non abbia scoraggiato i più.

Il nero sta bene con tutto

La classica frase che ormai si addice agli outfit ma non sempre vera nel contesto automobilistico. Purosangue supera anche il “test del nero”, sfoggiando un’eleganza e una grazia quasi innata, nonostante gli oltre 5 metri di lunghezza per due di larghezza. L’esemplare è stato immortalato dal noto Youtuber e Carspotter TFJJ, probabilmente avvisato della particolare consegna. Si vede infatti il furgone cabinato arrivare nella piccola vietta londinese, intento poi a scaricare il prezioso veicolo. Cerchi in lega da 23” bicolore, pinze gialle, carrozzeria nera lucida, vetri completamente oscurati e piccolo cold-start per esaltare i molti curiosi accorsi in loco. Con ogni probabilità si tratta di un esemplare acquistato direttamente dal concessionario, così da esporlo in vetrina in anticipo rispetto al resto del mondo. Abbiamo così modo di ascoltare dal vivo per la prima volta il ruggito del suo magio 6.5 V12 da ben 725 CV e 716 Nm di coppia, in attesa che la nuova creazione di Maranello inizi a popolare le strade.