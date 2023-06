Fiat 600e, svelate le prime foto ufficiali del nuovo SUV elettrico

Fiat sostiene l'Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana "Not Alone", l’evento internazionale organizzato dalla Fondazione Vaticana "Fratelli Tutti" che si terrà in Piazza San Pietro il 10 giugno. Per questa occasione, la Casa del Lingotto ha pubblicato un video ufficiale dove troviamo come protagonista la nuova Fiat 600e, l’inedito crossover 100% elettrico che verrà presentato ufficialmente il prossimo 4 luglio.

Svelato il nome ufficiale

In questo filmato vediamo la 600e (questo il nome ufficiale del crossover elettrico) percorrere alcune strade del mondo, come quelle di Buenos Aires, del Ghana e ovviamente di Roma, dove la vettura è stata vista nelle scorse settimane, parcheggiata proprio nei pressi di San Pietro. Ricordiamo inoltre che abbiamo "pizzicato" la nuova 600e anche su un camion bisarca uscito dallo stabilimento polacco dove viene prodotta la vettura.

Potente e dalla ampia autonomia

Come accennato in precedenza, in questa occasione siamo venuti a conoscenza che la versione BEV di questo crossover prende il nome di 600e, dove la lettera sta per sottolineare l‘anima a zero emissioni dell’auto, proprio come sulla sorella più piccola, ovvero la 500e. Dal punto di vista meccanico, la Fiat 600e sfrutterà un motore elettrico da 156 CV alimentato da una batteria da 54 kWh che permetterà un’autonomia di circa 400 km con una ricarica. Le prestazioni dovrebbero essere brillanti, si parla di uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi. Oltre alla motorizzazione, la 600e condividerà molte cose con la cugina Jeep Avenger, a partire dalla piattaforma CMP e fino ad arrivare alle tecnologie di connettività e dedicate alla sicurezza. IL crossover Fiat verrà inoltre assemblato nello stesso stabilimento della cugina targata USA, ovvero la fabbrica polacca di Tychy.

Comoda e spaziosa

Le differenze si concentreranno, oltre che sullo stile, sulle dimensioni dell’auto. La 600e sarà infatti più lunga e più larga dell’Avenger, che misura 408 cm, oltre ad avere un vano bagagli più spazioso della Jeep, dotato di un vano da 380 litri. All’interno della vettura si potranno ospitare fino a cinque persone, anche di alta statura.

In arrivo anche la versione a benzina

La 600e sarà affiancata anche da una variante a benzina equipaggiata dal noto 1.2 litri turbo benzina in grado di sviluppare 101 CV. Con ogni probabilità in un secondo momento l’offerta di amplierà con l’arrivo di motori più potenti, probabilmente ibridi. E’ invece escluso l’introduzione di motorizzazioni diesel, non per un limite costruttivo, ma per una scelta filosofica della Casa.

Design accattivante

Dalle immagini a nostra disposizione è possibile ammirare il design definitivo della 600e che richiama molto da vicino quello della sorella minore 500e, in particolare per quanto riguarda la firma luminosa anteriore e posteriore e le forme del corpo vettura. L’abitacolo è minimal e concentra la maggior parte dei comandi nella console centrale dove troviamo l’ampio display dedicato all’infotaiment.