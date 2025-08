Fiat Grande Panda Elettrica: la compatta che sorprende al volante

Con nuova Grande Panda, Fiat aggiunge un tassello importante alla propria offerta elettrica, affiancando la storica citycar con una proposta più grande, tecnologica e versatile. La nuova compatta è infatti costruita sulla piattaforma Smart di Stellantis, la stessa di modelli come la Citroën ë-C3, con l’obiettivo di offrire una vettura cittadina moderna, ma con un prezzo accessibile. Con una lunghezza di 4 metri e un carattere marcatamente ispirato al design della Panda originale del 1980, la Grande Panda EV punta a conquistare chi cerca un’auto semplice, agile e divertente da guidare. All'elettrica si affianca anche la motorizzazione 1.2 Hybrid da 110 CV – sicuramente più gettonata per il nostro mercato – ma che non può vantare lo scatto, l’agilità e la maneggevolezza della versione 100% elettrica. Prezzi a partire da 18.900 euro e da 24.900 euro, rispettivamente per la 1.2 Hybrid e per l’elettrica.

Design e dimensioni: forma squadrata e stile retrò

Con i suoi 400 cm di lunghezza, 176 cm di larghezza e 157 cm di altezza, la Fiat Grande Panda si posiziona nel segmento delle crossover compatte, distinguendosi per un’estetica personale che richiama esplicitamente la Panda anni ’80. Le forme sono squadrate, con superfici pulite e dettagli originali come le luci LED anteriori con trama ad “X” e i passaruota ben evidenti, anch’essi squadrati. Davvero interessante anche la soluzione del cavo di ricarica autoavvolgente integrato nel frontale (prima auto in assoluto su cui debutta questa soluzione), disponibile di serie con il caricatore da 7 kW: una vera chicca per praticità e design.

Il cofano piatto, le ruote di grande diametro (fino a ben 17” bicolore) e i dettagli a contrasto nelle versioni più accessoriate rendono la Grande Panda una piccola crossover dal look moderno e simpatico, che non passa inosservata. Tantissime le persone che ci hanno fermato durante il periodo di prova, incuriositi sia dal colore ma, soprattutto, da ciò che questo modello rappresenta. La base tecnica è la piattaforma Smart EV di Stellantis, progettata per ridurre i costi e offrire un’esperienza elettrica concreta e funzionale. Restituisce complessivamente un aspetto robusto, muscoloso e grintoso. Insomma, non la solita citycar rialzata da terra.

Interni, spazio e tecnologia: funzionalità e buonumore

L’abitacolo della Fiat Grande Panda è arioso, colorato e sorprendentemente spazioso per un’elettrica compatta. Le finiture sono semplici ma curate, con soluzioni intelligenti come la plancia rivestita in tessuto derivato dal bambù (nella versione "La Prima") che conferisce un tocco di originalità e calore. Spiccano i due display principali: uno da 10" per la strumentazione e uno da 10,3" per il sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless (non scontata su questo segmento). L’interfaccia è intuitiva, organizzata tramite widget e comandi rapidi, sebbene potrebbe risultare più immediata la risposta al touch.

L’accessibilità è migliorabile, soprattutto al posteriore, dove le porte non sono molto larghe e l’apertura è contenuta: potrebbe creare qualche grattacapo per le persone più alte di 1,85 m. Tuttavia, una volta saliti, lo spazio per due adulti è buono, mentre in tre si viaggia comunque senza troppo sacrificio. Il divano piatto e la seduta alta contribuiscono a una buona ergonomia. Peccato solo per lo schienale un po’ verticale e per l’assenza delle maniglie sul cielo, ormai merce rara in questo segmento. Molto apprezzabile la dotazione di vani portaoggetti: se ne contano diversi nella plancia (fino a tre), oltre a tasche nelle porte, negli schienali e nel tunnel centrale, dove trova posto anche la piastra per la ricarica wireless dello smartphone. Peccato che la zona centrale del tunnel, sia rifinita in piano black: è sempre molto soggetto a ditate, graffi e polvere. Il bagagliaio offre una capacità di 361 litri in configurazione standard: un valore notevole per un’elettrica di questo tipo, quasi al pari di molte berline compatte di segmento C. Da segnalare però la soglia di carico alta (83 cm da terra) e un dislivello di circa 20 cm tra piano e apertura.

Prova su strada: vivace e intuitiva

Al volante, la Fiat Grande Panda elettrica sorprende per prontezza e fluidità. Il motore da 113 CV spinge con decisione fin dai primi metri e garantisce una guida agile e scattante nel traffico urbano. La sensazione di brillantezza si mantiene fino a circa 70 km/h, oltre i quali la progressione diventa più dolce ma comunque adeguata all’uso cittadino e extraurbano. Il tutto con il comfort tipico delle elettriche, grazie all’assenza del cambio e alla linearità della trasmissione. Lo sterzo è abbastanza leggero e sufficientemente preciso, mentre le sospensioni, tarate sul morbido, privilegiano la comodità: solo su dossi e avvallamenti si percepisce qualche scuotimento. Notevole come una citycar di questa dimensione e questo prezzo, abbia raggiunto in pochi anni livelli di comfort e di insonorizzazione di questo tipo. Non si parla certo di un’auto di segmento C, ma ci si avvicina molto: i fruscii e il rumore di rotolamento sono ben filtrati, anche a velocità autostradale. Ormai, le citycar non sono più auto da rinuncia.

Nuova Grande Panda rimane comunque stabile e prevedibile anche nei cambi di direzione, con un comportamento rassicurante e adatto anche ai meno esperti. La frenata rigenerativa è presente ma poco invasiva: non simula la guida one-pedal, lasciando l’auto scorrere. È regolabile con un tasto sulla consolle (modalità "Comfort"), ma la differenza tra i livelli è minima. I freni classici si dimostrano comunque efficaci e ben modulabili, anche se il pedale risulta piuttosto morbido e leggero. Peccato non si sia integrata questa funzionalità, che avrebbe sicuramente supportato in quello che, per ovvie ragioni, sarà il suo habitat naturale, ovvero la città. Lo riconfermano anche le prestazioni: lo scatto sullo 0-100 km/h è concluso in circa 11,5 secondi, mentre la velocità massima è fissata a 132 km/h.

Autonomia, ricarica e consumi: pratica e concreta

La Fiat Grande Panda elettrica adotta una batteria compatta da 44 kWh (43,8 effettivi), che consente secondo la casa fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP. Nei nostri test su percorsi misti, il valore effettivo si attesta tra i 250 e i 290 km a seconda dello stile di guida, con consumi medi attorno ai 15-16 kWh/100 km. In città, con guida attenta, si possono superare i 300 km senza troppi sforzi.

Per la ricarica, l’auto accetta fino a 100 kW in corrente continua (colonnine rapide), permettendo di passare dal 20 all’80% in circa 30 minuti. In alternata, il caricatore di serie è da 7 kW (4 ore e 20 minuti per la ricarica completa), ma a pagamento è disponibile l’upgrade a 11 kW, che riduce i tempi a circa 3 ore (rinunciando però al cavo integrato nel frontale). Un compromesso su cui effettuare non pochi ragionamenti: sarebbe stato interessante far conciliare entrambe le funzioni.

Prezzi e allestimenti: accessibile e ben equipaggiata

La Fiat Grande Panda elettrica è proposta in due allestimenti:

· Red (da 24.900 euro): climatizzatore manuale, cerchi in acciaio da 16” verniciati di bianco, sistema multimediale con display da 10,3” e compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay, cruise control, retrovisori riscaldabili.

· La Prima (da 27.900 euro, da noi provata): aggiunge cerchi in lega da 17”, climatizzatore automatico monozona, navigatore integrato, telecamera posteriore, ricarica wireless per lo smartphone e rivestimenti dedicati in tessuto di bambù.

Conclusioni

La nuova Fiat Grande Panda Elettrica riesce a coniugare simpatia, praticità e una guida sorprendentemente brillante.

Nonostante qualche dettaglio migliorabile (accessibilità posteriore e soglia di carico, velocità di ricarica), è una proposta concreta e ben studiata per chi cerca un’elettrica urbana ma non troppo piccola, accessibile ma con contenuti di qualità. Una vera alternativa alle citycar tradizionali, con una marcia in più sotto ogni punto di vista.