Nuova Citroen C3 1.2 a benzina: è lei la citycar perfetta per tutti i giorni?

Nuova Citroen C3 è la più recente interprete della mobilità urbana per il brand francese. Raccoglie l’eredità delle sue antenate ma ora propone una soluzione ancor più razionale e pratica, pensata per chi ricerca una piccola vettura compatta per muoversi agilmente nel traffico (ma non solo). Non le manca nulla, dalla tecnologia alla connettività e, sorprendentemente, assicura un buono spazio per passeggeri e relativi bagagli. Stellantis getta così (nuovamente) il guanto di sfida nel segmento B, grazie all’impiego della moderna piattaforma Stellantis Smart (evoluzione della passata CMP, usata anche per nuova Fiat Panda e altri modelli), predisposta per accogliere motorizzazioni endotermiche, ibride o anche 100% elettriche, ma con costi produttivi contenuti e una buona dose di tecnologia. Prezzi a partire da 15.900 euro.

Forme squadrate e intelligenti

Nuova Citroen C3 rappresenta un perfetto coltellino svizzero per la mobilità urbana, grazie a delle dimensioni super compatte (solo 4,02 metri di lunghezza e 1,76 m di larghezza). Strizza però l’occhio anche al mondo dei SUV compatti, o crossover, grazie ad un’altezza complessiva di 1,58 m e una buona luce da terra, indispensabile per buche, comodità e piccoli ostacoli urbani. Esternamente è giovanile e tipicamente “pop” come piace a Citroen, con forme apprezzabili e non banali. Il frontale introduce un nuovo corso stilistico per la casa francese e non mancano anche i fari completamente a LED. Lateralmente si apprezza lo spazio dal suolo, quasi da crossover, e il posizionamento delle ruote ai quattro angoli, per massimizzare lo spazio a bordo. In fase di configurazione si può giocare con colori della carrozzeria, maniglie, tetto a contrasto e diversi design per i cerchi in lega, fino a 17” e in duplice tonalità. La vista posteriore sembra quasi “mostrare i muscoli” con i paraurti in plastica (saggia scelta in ottica parcheggi) sporgenti e la linea di cintura alta. Anche qui si possono trovare le luci LED, inglobate in una modanatura nera lucida che le congiunge idealmente. Svetta anche il nuovo logo di Citroen.

Pratica, razionale e spaziosa

Considerando i soli 4,02 metri di lunghezza stupisce l’abitabilità all’interno, merito soprattutto delle forme squadrate e regolari degli esterni. La posizione di guida è decisamente rialzata – come richiede oggi il mercato – ma ben regolabile, anche con i comandi manuali. C’è tanto spazio per le gambe dei passeggeri anteriori e i sedili sono davvero molto comodi, come da tradizione Citroen. Si percepisce la spugnosità del sostegno lombare e della schiena, che si adattano alle forme del nostro corpo filtrando le vibrazioni della strada. A stupire è anche la grande disponibilità di vani porta oggetti, sia nelle tasche sulle portiere che sulla plancia, di fronte al passeggero anteriore. E anche in mezzo si apre un notevole spazio per svuotare le tasche, inclusi due porta bevande. Per le versioni a benzina, come nel nostro caso, si trova la leva del cambio manuale (con sei rapporti) e il freno a mano con la classica leva, ormai merce rara. Apprezzo la scelta di inglobare la strumentazione digitale (di serie per tutte le versioni) nella fascia orizzontale che percorre tutta la plancia; mi ricorda il design delle Citroen dei primi anni Duemila, futuristiche e molto ricercate in termini di design. Al centro poi svetta il sistema multimediale da 10,25 pollici (di serie dal secondo allestimento), semplice da utilizzare, pratico seppur non dei più veloci in commercio. Dispone comunque di Apple CarPlay, Android Auto anche in modalità wireless, navigazione e molto altro. Il clima può essere anche automatico e si gestisce da una consolle separata, posta sotto al display.

Complessivamente trovo ben riusciti gli interni, con inserti in tessuto e simil pelle, a seconda degli allestimenti. Ci sono anche delle targhette che citano alcune frasi e slogan “pop”, in puro stile Citroen. Ben realizzate anche le bocchette d’aerazione, a sviluppo verticale e ben integrate nel design, così come il volante: seppur a due razze, si integra bene con le forme dell’interno e ci sono dei tasti fisici per interagire con gli assistenti alla guida e con la parte multimediale. Ci sono anche delle comode prese USB-C e la ricarica a induzione del telefono. Dietro si sta abbastanza comodi in quattro e, in caso di emergenza anche in cinque. I posti possono facilmente accogliere anche individui più alti di 1,80 m, senza troppi problemi grazie alla composizione flessibile degli schienali anteriori. Attenzione però all’accesso: le porte hanno un angolo di apertura ridotto e si rischia di battere la testa. Mancano le bocchette d’aerazione, ma normale per questo segmento, così come le abbondanti plastiche rigide presenti sulle portiere e sulla plancia. Risultano però solide e ben assemblate. Si trovano anche due prese USB-C. Il bagagliaio è poi notevole per le dimensioni, con 310 litri di capacità. È regolare nelle forme e abbastanza profondo, perfetto per questo segmento.

Perfetta per la città, ma non solo

Indubbiamente nuova Citroen C3 verrà utilizzata per buona parte del tempo nel traffico e per i classici spostamenti casa-lavoro. E per tale scopo raggiunge pienamente le aspettative, mostrando una piacevole agilità e prontezza negli spostamenti. I circa 1.220 kg sulla bilancia e la vivacità del 1.2 3 cilindri turbo PureTech la rendono vispa e pronta a scattare. I 100 CV e 230 Nm di coppia sono facilmente fruibili, merito del turbocompressore e di un cambio manuale ben rapportato, oltre ad una frizione semplice da utilizzare e che non stanca. Si tratta della configurazione più “accessibile” di C3, alla quale si aggiunge l’ibrido sempre 1.2 turbo ma da 110 CV, per un sovrapprezzo di 2.800 euro (che include anche il cambio automatico e-DCT a sei marce). In alternativa, è anche disponibile una versione 100% elettrica da 113 CV e circa 320 km di autonomia. Tornando al nostro più classico benzina 1.2, abbiamo anche apprezzato la capacità di poter gestire con scioltezza dei tragitti extraurbani, potendo raggiungere e sostenere facilmente anche velocità prossime ai 130 km/h. L’auto è stabile e precisa nei cambi di direzione e lo sterzo è più solido di quanto non ci si aspetti. Non disdegna per questo piccoli viaggi e gite fuori porta, dimostrando come anche le piccole citycar ormai abbiano raggiunto una certa maturità in termini di comfort e sicurezza.

L’assetto è tendenzialmente morbido – da buona Citroen – ed insistendo con vigore in curva palesa un certo rollio, ma più che comprensibile per il segmento di appartenenza. Ma il risvolto della medaglia è un’ottima capacità di smorzamento delle buche, passando indisturbata su pavè, tombini e sampietrini anche con le ruote da 17 pollici. Parcheggiarla è ovviamente un gioco da ragazzi, potendo anche sfruttare i sensori di parcheggio e la retrocamera, dalla discreta qualità. Più che ottimi anche i consumi, grazie ad una media registrata in ciclo misto di 16 km al litro. Con un pieno da 44 litri non è quindi difficile percorrere più di 600 km.

Gamma e prezzi

Sebbene l’equipaggiamento risulti piuttosto ricco anche nei modelli di accesso alla gamma, i listini sono davvero contenuti. Si parte da soli 15.900 euro per la versione You con motore 1.2 a benzina. L’auto che vedete nelle immagini, sempre con l’1.

2 a benzina e l’allestimento Max, è disponibile, ma esistono anche le versioni Plus e Business rispettivamente da 17.750 e 18.500 euro.